​W ramach programu "Rodzina 500 plus" do Polaków popłynęło ponad 140 mld zł. Kontynuację tego programu przedstawimy w ramach prezentowania Polskiego Nowego Ładu już w sobotę - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier RP Mateusz Morawiecki / PAP/Wojciech Olkuśnik / PAP

Reklama

W czwartek premier wziął udział w otwarciu międzynarodowej konferencji V4+ "Coalition Pro Familia". Podczas swojego wystąpienia Morawiecki podkreślał rolę rodziny w życiu społecznym i przypominał o działaniach podejmowanych przez rząd na rzecz rodzin.

Reklama

Premier zamieścił również wpis na Facebooku, w którym wskazał, że w ramach trwającej polskiej prezydencji w ramach Grupy Wyszehradzkiej Polska przystępuje do kolejnych inicjatyw, aby jeszcze bardziej wzmocnić rolę rodziny w życiu społecznym.



"Chcemy promować rodzinę w ramach Unii Europejskiej. Jest to jeden z głównych celów naszej polityki społecznej na unijnym forum, o którym mówiłem podczas szczytu w Porto. Kładziemy ogromny nacisk na to, by podstawowe potrzeby rodzin były w odpowiedni sposób zabezpieczone w budżecie i regulacjach prawnych - krajowych i międzynarodowych" - napisał.







Wskazał, że rząd Zjednoczonej Prawicy, dzięki naprawie systemu finansów publicznych i uszczelnieniu systemu podatkowego, uruchomił program "Rodzina 500 plus". - Do Polaków popłynęło ponad 140 miliardów złotych. Kontynuację tego programu przedstawimy w ramach prezentowania Polskiego Nowego Ładu już w sobotę - zapowiedział premier.



"Jesteśmy dumni z naszej polityki promocji rodzin, w których dzieci mogą być wychowywane w bezpieczeństwie i miłości, gdzie w spokoju mogą rozwijać swoje talenty. To element wielkiego planu budowy polskiego, solidarnego państwa dobrobytu" - napisał Morawiecki. Premier zachęcił samorządy, "by promowały rodzinę, bo jest ona fundamentem przyszłości Polski".