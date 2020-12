- W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia zostanie przeznaczone na m.in. projekty infrastrukturalne, edukacyjne, cyfryzację - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił na konferencji prasowej, że ze skutkami gospodarczymi epidemii COVID-19 będziemy walczyli jeszcze przez długi czas po jej zakończeniu.

- Musimy walczyć o każde miejsce pracy. Dlatego tę walkę z kryzysem, walkę z COVID-19, toczymy wspólnie. Toczy ją rząd, samorządy, przedsiębiorstwa i obywatele. Wsparliśmy już firmy w ratowaniu miejsc pracy, a dzisiaj przedstawiamy rządowy program inwestycji lokalnych - mówił Mateusz Morawiecki. - W ramach tego funduszu inwestycji lokalnych w kilka miesięcy zaangażowaliśmy i jeszcze w najbliższym czasie będziemy angażować łącznie ponad 12 mld zł - dodał.

Podkreślił, że cały program, 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia, zostanie przeznaczony m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych, edukacyjnych, cyfryzację.

"Skończyliśmy z logiką Polski A, B, C"

Premier na konferencji prasowej przytoczył szereg projektów, których dotyczy rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

- To na przykład 10 mln zł na nowoczesny blok operacyjny w szpitalu w Opocznie, to siedem mln zł na budowę przedszkola w Lesznie, to cztery mln zł na przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Niemcza, to 15 mln zł na rozbudowę szpitali pomorskich, to także 24 mln zł na rozbiórkę i budowę nowych wiaduktów drogowych w Koszalinie i trzy mln zł na budynek zespołu szkół w Namysłowie albo 10 mln zł na centrum przesiadkowe w Nysie - powiedział.

Jak podkreślił, cała ta pula jest przeznaczona na inwestycje lokalne, które dla rządu są inwestycjami strategicznymi - "nie tylko te wielkie, ale też te małe, które widzimy z okna i mają strategiczny charakter dla lokalnej społeczności".

- Skończyliśmy też z tą logiką Polski A, B, C. Polska ma się rozwijać równomiernie, dlatego to zwłaszcza w powiatach, gminach, które mniej środków potrafią pozyskać, mniej środków zarabiają, rząd przeznacza największe środki, największe fundusze na realizację projektów, głównie różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych, które pomogą z jednej strony w produktywności gospodarki polskiej - produktywność jest kluczowa dla konkurencyjności całej polskiej gospodarki, a z drugiej strony - pozwolą w krótkim terminie - już dzisiaj, ale też jutro i pojutrze - ochronić miejsca pracy - oświadczył premier.

"Szansa na odbicie gospodarcze od II kwartału 2021 roku"

Morawiecki zaznaczył, że miasta i wsie mają różne potrzeby, a zasada działania rządu oparta jest na solidarności.

- Nowe drogi, nowe mosty, czy nowe wiadukty, obwodnice, zjazdy z autostrad, z dróg ekspresowych - to wszystko ma spowodować, że Polska będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla przedsiębiorców. Przez to będą tworzone nowe miejsca pracy, dzięki temu pracownicy będą mogli więcej zarabiać - mówił Morawiecki. To jest - jak zaznaczył - filozofia gospodarcza i społeczna rządu.

Premier zapowiedział, że rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych będzie kontynuowany w przyszłych latach, będzie też ukierunkowany na najbardziej palące potrzeby społeczności lokalnych, gmin i powiatów.

- Dlatego, wraz z miastami i miasteczkami, do nowej fazy przygotowuje się też cała Polska gospodarka. Jestem przekonany, że tą fazą rozwoju gospodarczego będzie faza odbicia gospodarczego po COVID-19. Wraz ze szczepionkami mamy na to szansę już od II kwartału przyszłego roku - powiedział szef rządu.

250 mln zł dla popegeerowskich wsi

Szef MSWiA podczas konferencji z premierem wskazał, że jednym z elementów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie wsparcie popegeerowskich wsi. - To jest ważny, symboliczny element, ale też i bardzo realny. Z inicjatywy kierownictwa MSWiA zgłosiliśmy panu premierowi i uzyskaliśmy jego aprobatę i akceptację - pomysł, aby w ramach tego funduszu wydzielić specjalny fundusz dla wsi popegeerowskich - podkreślił.

- Dla tych biednych miejscowości, które przez lata były zapomniane, które można powiedzieć, że zostały wykluczone infrastrukturalnie, gdzie jeszcze jest duża krzywda społeczna, gdzie przez lata rządzący nie zauważali tego problemu. Nie chcieli rozwiązywać tych problemów - tłumaczył.

Minister poinformował, że na ten cel zostało wyodrębnione w funduszu 250 mln zł. - Takich miejscowości, takich gmin jest kilkaset w Polsce. Są to z reguły bardzo biedne miejscowości, gdzie fundusze roczne, jakie lokalne społeczności mogą przeznaczyć na inwestycje, są naprawdę skromne. Często brakuje na wkład własny, żeby ubiegać się o finansowanie na rzeczy ważne - mówił.

- To będą środki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury, rewitalizację, budowę czy rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na przyłącza do sieci gazowych, na budowę infrastruktury społecznej, w której lokalna społeczność będzie się mogła integrować. Mówię tu o bibliotekach, świetlicach, remizach strażackich, obiektach sportowych - wyliczył.

- Naprawdę jest to wielkie przedsięwzięcie. Symboliczne bardzo ważne. To byli ci nasi obywatele państwa polskiego, którzy w latach 90. ponieśli ogromne koszty transformacji, gdzie realny majątek tych pegeerów został sprywatyzowany. Nikt nie podał im ręki. Teraz my wyciągamy tę dłoń i symbolicznie chcemy spłacić dług państwa polskiego wobec tych obywateli, o których zapominano - dodał.