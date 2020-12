- Imiona i nazwiska górników z kopalni "Wujek", którzy zginęli w obronie wolności i Solidarności w 1981 roku, powinny zostać wyryte złotymi zgłoskami w historii Polski. Tamta ofiara wytyczyła drogę do triumfu Solidarności i niepodległej Rzeczypospolitej - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem Poległych Górników KWK "Wujek" w Katowicach / Andrzej Grygiel /PAP

W środę przypada 39. rocznica tej największej tragedii stanu wojennego. Od milicyjnych kul 16 grudnia 1981 r. zginęło dziewięciu protestujących górników, a kilkudziesięciu zostało rannych.

- Wszyscy, którzy jesteśmy dzisiaj dziećmi tamtej odwagi, walki o wolność, o solidarność, chylimy czoła i dziękujemy za poświęcenie, za odwagę. Za to, że tamta krew (...) wytyczyła drogę do solidarności, do wolności i drogę do niepodległej Rzeczypospolitej - powiedział premier Morawiecki po złożeniu kwiatów pod znajdującym się przy kopalnianym murze Krzyżu-Pomniku, upamiętniającym tragedię.

"Wiemy, jaką ranę zadała nam junta Jaruzelskiego"

Szef rządu, a zarazem poseł z okręgu katowickiego, powiedział, "że są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli". - Mając to w pamięci wiemy, jaką ranę zadała nam junta Jaruzelskiego w grudniu 1981 roku - stwierdził, przypominając, że tysiące górników odważnie stanęło wtedy do walki o wolność. Jak dodał, walka z "tą nieludzką władzą" była bardzo nierówna, ale dała powiew wolności.

- Ta krew, która została tutaj przelana, nie została przelana na darmo - zapewnił.

"Tamta ofiara woła o zadośćuczynienie"

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że przez lata III RP zabrakło działań, które miałyby prowadzić do elementarnej sprawiedliwości. - Stąd, spod kopalni "Wujek", trzeba o tym krzyczeć, że tamta ofiara (...) woła do dziś o zadośćuczynienie, woła o sprawiedliwość, woła do dziś do polskich sądów, do polskich sędziów o sprawiedliwość - mówił. - Spóźnioną, ciągle potrzebną do zamknięcia tego rozdziału historii w naszym narodzie - dodał.

Premier dziękował też wszystkim osobom, które brały udział w tamtych wydarzeniach, a także ich rodzinom.



Zdjęcie Katowice, msza w intencji poległych górników z udziałem premiera / Hanna Bardo / PAP