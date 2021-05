Premier ogłosił start kampanii "ostatnia prosta" zachęcającej do szczepień

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozpoczęcie kampanii "Ostatnia prosta", w której "ambasadorzy" będą zachęcać do jak najliczniejszego udziału w szczepieniach przeciw COVID-19. - Jest rzeczywiście szansa, że jeśli solidarnie przystąpimy do programu szczepień, to będzie to ostatnia prosta - powiedział Mateusz Morawiecki. - Pozbądźmy się tej okropnej choroby raz na zawsze - dodał polityk.

Ruszamy dzisiaj z kampanią, która nazywamy "Ostatnia prosta", bo jest rzeczywiście szansa, że jeśli solidarnie przystąpimy do programu szczepień, to będzie to ostatnia prosta, może długa jeszcze, może trwająca jeszcze kilka tygodni, ale ostatnia w tej walce z wirusem - powiedział premier Mateusz Morawiecki na stadionie PGE Narodowy otwierając kampanię informacyjna dotyczącą szczepień powszechnych na COVID-19.

- Wirus ma swoją fatalną naturę, potrafi odżywać niczym żarzące się ognisko, swój płomień ponownie co jakiś czas pokazuje - powiedział premier.

- Dlatego z ogromną wdzięcznością dla wszystkich , którzy zdecydowali się w tej kampanii wziąć udział, chciałbym również zachęcić do tego, żebyśmy zaszczepili się - zaapelował Mateusz Morawiecki.

- W przypadku walki z epidemią pasuje hasło jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - dodał polityk. - Jedna osoba niezaszczepiona, która nie jest świadoma, ze jest zarażona, która wejdzie do autobusu, do pomieszczenia zamkniętego, bo to zwykle tam dochodzi do zakażenia, może nieświadomie zakazić inne osoby. A co potem się dzieje, to wiemy. Ilu tragedii doświadczyły polskie rodziny - powiedział Morawiecki.

- Pozbądźmy się tej okropnej choroby raz na zawsze. Droga do tego jest nasz Narodowy Program Szczepień - powiedział szef rządu na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- Chciałbym, żeby poprzez tę ostatnią prostą, tak jak to się dzieje w sztafecie poprzez przekazywanie pałeczki z ręki do ręki, żebyśmy przekazali kolejnym, którzy się jeszcze nie zaszczepili, którzy mogą dopomóc w tym, żeby epidemia szybciej się skończyła, żeby już to lato było normalne, a jesień, żeby również była powrotem do normalności, żebyśmy nie doświadczyli czwartej fali - powiedział szef rządu.

"Chcemy zaszczepić wszystkich sportowców"

Dmowska-Andrzejuk dziękowała sportowcom, którzy zaangażowali się w akcję promocji szczepień. Podkreślała, że w akcję "Szczepimy się" zaangażowały się także MAP i spółki Skarbu Państwa.



- Obecnie trwają szczepienia polskich sportowców na PGE Narodowym i do końca maja będziemy starali się zaszczepić wszystkich sportowców, którzy przygotowują się - mówiła.



Doradca szefa MAP podkreśliła, że w akcję szczepienia sportowców zaangażował się także Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej.



Zachęcała również wszystkie związki sportowe do kontaktu z COMS i zapewniła, że "zostaną ułatwiona" dla sportowców zawodowych.

"Największa kampania profrekwencyjna"

Podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk podkreślał, że "Ostatnia prosta" to będzie największa w historii kampania profrekwencyjna. "Największa i też jedna z najważniejszych, bo od niej będzie zależał nasz powrót do normalności" - mówił.



- Bardzo dziękujemy wszystkim sportowcom, którzy wzięli w niej udział, bo to głównie na nich oparta jest ta kampania, która ma doprowadzić do zaszczepienia, do uzyskania odporności zbiorowe - mówił szef KPRM.



Jak zaznaczył, będzie to m.in. kampania w mediach tradycyjnych i na billboardach.



- Od poniedziałku będziemy przekazywać specjalne oferty samorządom i POZ, oferty dzięki którym wierzymy, że szczepienia w tych najważniejszych, najbardziej potrzebujących, czyli wśród osób powyżej 60 roku życia, przyspieszą" - mówił Dworczyk. "To jest naszym obowiązkiem, żeby pomóc każdemu otrzymać szczepienie. To jest obowiązkiem nas wszystkich, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, aby najszybciej ta odporność zbiorowa stała się faktem - dodał.

