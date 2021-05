- Ruszamy z realizacją pomysłów i projektów z Polskiego Ładu już w tym tygodniu - przekazał premier Mateusz Morawiecki pytany podczas wizyty w Stężycy (woj. lubelskie), kiedy pomysły z Polskiego Ładu wejdą w życie.

- Na najbliższej Radzie Ministrów omówimy tematy związane ze służbą zdrowia. Od tego zaczynamy Polski Ład - poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek wyruszył w objazd po Polsce, aby promować ten program. Podczas wizyty w Stężycy (woj. lubelskie) szef rządu został zapytany, kiedy pomysły z Polskiego Ładu wejdą w życie. - Ruszamy z realizacją pomysłów i projektów z Polskiego Ładu już w tym tygodniu - przekazał.

"Przygotowane wiele ustaw"

- Na najbliższej Radzie Ministrów omówimy tematy związane ze służbą zdrowia - poinformował premier. - To są tematy, które już mają przygotowane wiele ustaw i jestem po dyskusji z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia, z panem ministrem Adamem Niedzielskim - dodał szef rządu. - Wiem, że ten program naprawy, usprawnienia polskiej służby zdrowia, ruszy szybko - podkreślił.

Zaznaczył także, że to skomplikowana materia. - Nawet w Europie Zachodniej, w najbogatszych krajach świata, wiemy doskonale, jakie niedoskonałości czy jakie niedociągnięcia w służbie zdrowia funkcjonują, występują - powiedział Morawiecki.

- Chcemy bardzo kompleksowo podejść do tego programu, od tego zaczynamy Polski Ład. Będziemy dyskutować o sieci szpitali, centrum obsługi pacjenta, zwiększeniu dostępu do specjalistów, funduszu modernizacji szpitali, funduszu dla chorób rzadkich, krajowej sieci onkologicznej, krajowej sieci kardiologicznej - kompleksowy program, który ma być spięty zmianą systemową, taką która doprowadzi do tego, że polscy pacjenci będą też oceniali jakość funkcjonowania polskiej służby zdrowia, a więc od tego zaczynamy Polski Ład już wkrótce, już w tym tygodniu - zapewnił premier Mateusz Morawiecki.