Walka z rakiem ma być priorytetem - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Premier zapowiedział widoczną poprawę dostępu pacjentów do onkologów. Minister zdrowia zapewnił, że pacjenci onkologiczni mogą szybko liczyć na szczepienie przeciw COVID-19.

- Rak to choroba, która co roku zabiera ponad 100 tys. naszych bliskich - powiedział premier. - A walka z nowotworem ma być priorytetem - dodał premier. Mateusz Morawiecki zapowiedział skuteczną walkę z chorobą nowotworową na wszystkich jej etapach.



Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział reformę polskiej onkologii podczas konferencji prasowej, w której - poza szefem rządu - udział wzięli minister zdrowia Adam Niedzielski oraz prof. dr hab. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i członek Krajowej Rady ds. Onkologii.



Minister zdrowia zapowiedział, że w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej pacjenci będą mogli liczyć na skuteczną terapię nowotworową. - Każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora leczenia - dodał Adam Niedzielski. Powstanie też specjalna infolinia dla pacjentów.

"Zyskuje pacjent"

- Pacjent będzie mógł na zasadzie ankiety wypowiedzieć się na temat satysfakcji z leczenia - powiedział Adam Niedzielski.

Minister zdrowia zauważył, że w Polsce od roku 2015 prawie podwojono nakłady na leczenie raka. I zachęcał Polaków, by po czasie pandemii COVID-19 wrócić do profilaktyki. - Mamy świadomość, że niektóre osoby ze strachu wstrzymują się przed wizytą u specjalisty. Zachęcamy do profilaktyki i leczenia - dodał premier Morawiecki.

Nowy rządowy plan walki z nowotworami komplementował prof. dr hab. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. - Pacjent przestaje być wolnym elektronem, który błądzi w systemie. Na tym wszystkim zyskuje chory - powiedział ekspert.

Prof. dr hab. Stanisław Góźdź zauważył, że na północy i zachodzie Europy 70 proc. pacjentów, którzy trafiają do leczenia są w niskim stopniu zaawansowaniu choroby. W Polsce w 70 procentach przypadków do leczenia trafiają pacjenci w późniejszym etapie rozwoju choroby. Dlatego statystyki przeżycia pacjentów onkologicznych w Polsce są gorsze, niż innych europejskich krajach.





Światowy Dzień Walki z Rakiem

Przed konferencją prasową premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski spotkali się z medykami ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Ich wizyta ma związek ze Światowym Dniem Walki z Rakiem, który obchodzony jest 4 lutego.