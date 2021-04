- Ci, którzy odrzucają Fundusz Odbudowy, odrzucają pieniądze dla rolników, na nowe drogi, służbę zdrowia - zaznaczył w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim szef rządu zdradził, jak przebiegła rozmowa z politykami Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

We wtorek doszło do spotkania rządu z politykami Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Osiągnięto porozumienie. Po rozmowach Robert Biedroń poinformował, że "rząd zgodził się na wszystkie warunki" (o tym, jakie to warunki, piszemy TUTAJ).



- Była to bardzo rzeczowa, konstruktywna, ale niełatwa rozmowa - ujawnił w "Gościu Wydarzeń" premier Morawiecki.



- Warunki czy propozycje z tamtej strony były bardzo konkretne, ale my te warunki uznaliśmy za cenne, nie tylko dlatego, że one przybliżają nasze stanowiska, ale również za cenne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego czy dodatkowych mieszkań, zrobienia wszystkiego, co można, żeby tych mieszkań było jak najwięcej. To jest pięta achillesowa nie ostatnich 30 lat, 80 lat, tylko jak sięgniemy w przeszłość jeszcze głębiej, to był tu ogromny deficyt - stwierdził szef rządu.



Morawiecki podkreślił, iż rząd "dogadał się" z Lewicą, ponieważ "liczy się Polska". - I nie można żonglować, kuglować, nie można ryzykować dobrem obywateli. Tutaj nie liczą się interesy partyjne - tutaj przede wszystkim liczy się Polska. To jest polska racja stanu, a nie racja tej czy innej partii politycznej - przekonywał w rozmowie z redaktorem naczelnym Interii.

"Życzyłbym sobie tego"

Premier zaznaczył jednocześnie, że "ci, którzy odrzucają Fundusz Odbudowy, odrzucają pieniądze dla rolników, na nowe drogi, służbę zdrowia".



- Życzyłbym sobie tego, aby w głosowaniu nad środkami unijnymi była jednomyślność. Te środki to ogromna szansa rozwojowa. Potrzebujemy środków, żeby utworzyć jak najwięcej miejsc pracy i przyciągać nowe inwestycje - mówił szef rządu.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki - 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa - 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia - 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności - 27,4 mld zł.