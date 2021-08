Jak przyznał premier są dowody, że migranci są ściągani na Białoruś przez biura turystyczne, a następnie przewożeni na granicę. - Są to przedstawiciele narodowości z Bliskiego Wschodu, głównie z Iraku ale również z Syrii - powiedział Mateusz Morawiecki.



- Te osoby, które przyleciały głównie z Iraku stanęły legalnie na terytorium Białorusi. Według prawa międzynarodowego Białoruś jest zobowiązana zapewnić im bezpieczeństwo i wszelkie ich potrzeby, również zgłoszenia azylu, jeśli ich dotyczy. W związku z tym jeżeli Białoruś nie radzi sobie z zapewnieniem podstawowych środków do życia to my jesteśmy gotowi pomóc. Dlatego właśnie posłałem transport, pomoc humanitarną, która czeka na granicy w Bobrownikach. Została posłana również nota dyplomatyczna w tej sprawie - mówił premier.



Dodał, że Polska przekazała m.in materace, kocy, łóżka polowe, leki, żywność. - Jeśli coś będzie potrzebne, to dowieziemy. Jeżeli Białoruś nie przyjmie, to będzie tylko potwierdzenie, że wykorzystuje tych ludzi jak przedmiot. Pamiętajmy o tym, że jest to również granica Unii Europejskiej, dlatego Komisja Europejska jednoznacznie poparła rząd Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała, że powinniśmy zablokować próby podżegania do nielegalnej migracji - przyznał szef rządu.

Według informacji uzyskanych przez premiera od straży granicznej Białoruś wymieniła część migrantów koczujących przy granicy.





"Mamy pełne poparcie KE"

- Nasza wschodnia granica jest granicą Schengen, granicą Unii Europejskiej. Dlatego mamy pełne poparcie Komisji Europejskiej i podziękowania za działania, które ograniczają nielegalną imigrację na terytorium Rzeczypospolitej. Te działania są powstrzymywane przez dobrze zorganizowaną kontrakcję prowadzoną przez żołnierzy i strażników granicznych - komentował sytuację na granicy premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

- To wszystko powoduje, że reżim Łukaszenki staje się coraz bardziej nerwowy. Musimy się liczyć z różnego rodzaju prowokacjami. Nie damy się sprowokować, nie damy się sprowokować nawet naszym wewnętrznym krytykom, którzy zachowują się w sposób absolutnie niegodny - dodał.