Premier Mateusz Morawiecki: To znaczy solidarność podczas pandemii

"Dziś wiemy doskonale, że stawianie w opozycji dobra indywidualnego i wspólnego to fałszywa alternatywa. Dobro wspólne i dobro jednostki są ze sobą splecione. "Pomagajcie sobie" - to credo wzięliśmy na nasze sztandary i dziś staramy się je wypełniać" - napisał premier na Facebooku.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie. Obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

