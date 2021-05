Premier Mateusz Morawiecki rusza w trasę po Polsce, będzie promował Polski Ład. Na początek lubelskie i podkarpackie

Rok od kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy premier Mateusz Morawiecki znów ruszy busem w Polskę. Będzie promował Polski Ład, czyli nowy program Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek odwiedzi woj. lubelskie i podkarpackie. Interia będzie relacjonowała te spotkania.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki wspierał w kampanii Andrzeja Duda, teraz ponownie rusza w trasę / Polsat News

Ryki, Lublin, Stalowa Wola i Rzeszów - to niektóre z przystanków na trasie busa, którym będzie jechał premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiadają w rozmowie z Interią współpracownicy premiera, będzie to bardzo intensywny dzień, który rozpocznie konferencja prasowa przed siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie, a zakończą wieczorne spotkania w Rzeszowie. Premier będzie kontynuował wizytę na Podkarpaciu również we wtorek.

Szef rządu ma mówić o tym, co już udało się zrobić, a także o nowych propozycjach z Polskiego Ładu. W planie są m.in. rozmowy z przedsiębiorcami, a także spotkanie z Ewą Leniart, kandydatką na prezydenta Rzeszowa.

Seria debat społecznych ws. Polskiego Ładu

Na piątek 21 maja zaplanowano pierwszą z debat dot. Polskiego Ładu - o zdrowiu.

Jednocześnie w mediach trwa kampania dotycząca 770 mld zł z UE dla Polski. Konferencje i spotkania mają organizować w swoich okręgach także parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy.

Premier rusza na spotkania z wyborcami po rocznej przerwie. W ubiegłym roku, w trakcie intensywnej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, odbywał po kilkanaście spotkań dziennie, podczas których zachęcał do głosowania na kandydata PiS.

Jakub Oworuszko