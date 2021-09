Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. W ramach zmian w budżecie planowane jest m.in. zwiększenie dotacji dla samorządów i zwiększenie finansowania ochrony zdrowia.



- Nowelizacja budżetu na 2021 powoduje, że możemy więcej środków zainwestować, zaangażować - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Ministrów. Zaznaczył, że dodatkowe środki w budżecie to efekt dobrego i sprawnego zarządzania.



Premier: 80 miliardów więcej w budżecie

- Można robić nowelizacje ustawy budżetowej, kiedy jest źle i słabo, ale można robić nowelizacje ustawy budżetowej wtedy, kiedy jest dobrze, lepiej niż się spodziewaliśmy. Pan Tusk z panem Rostowskim musieli robić nowelizacje wtedy, kiedy było źle, kiedy zabierali pieniądze, kiedy tych pieniędzy nie było, bo nie było umiejętności zarządzania budżetem - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- My dziś mamy zupełnie odwrotną sytuację. Kiedy na skutek lepszych dochodów, na skutek uszczelnień, które wdrażamy, pojawia się więcej pieniędzy, zdecydowanie więcej dochodu w budżecie niż planowaliśmy. To nawet do 80 mld zł więcej niż planowaliśmy na ten rok - stwierdził szef rządu.

- Planowany 4-proc. wzrost gospodarczy będzie przekroczony, być może osiągnie nawet nieco poniżej 5 proc. Zakładamy dzisiaj 4,8-4,89 proc. - powiedział Morawiecki. - To bardzo solidny wzrost - dodał.

Według niego "praprzyczynami" tej sytuacji są pomoc państwa dla przedsiębiorców i tarcza finansowa, która "nie tylko uratowała około 5 mln miejsc pracy, ale pośrednio pomogła uratować rynek naszym przedsiębiorcom". Zdaniem premiera przedsiębiorcy przed czwartą falą COVID-19 nie muszą się zastanawiać, jak odtworzyć swój park maszynowy i odzyskać stracony rynek w Europie, Azji czy gdziekolwiek indziej na świecie.

Zdaniem szefa rządu przedsiębiorcy mogą dzięki temu szukać nowych rynków.

- To jest wyraz zdrowia naszej gospodarki i dowód na dobry stan naszej gospodarki - powiedział premier, który przypomniał, że pandemia nie jest zakończona i jesteśmy przed jej czwartą falą. Według szefa rządu do uszczelnienia finansów państwa przyczyni się m.in. e-faktura.

Morawiecki: Więcej pieniędzy na Narodowy Fundusz Zdrowia

Premier poinformował, że dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia - na zwiększenie wynagrodzeń lekarzy i placówek zajmujących się kształceniem przyszłych medyków.

- Mam niewątpliwą przyjemność zakomunikowania nowelizacji budżetu, która powoduje, że możemy więcej środków zainwestować, więcej środków zaangażować: po pierwsze na zdrowie, na zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele wycen będzie ulegało zmianie, ale także na wynagrodzenia, również na uczelnie, które zajmują się kształceniem naszych przyszłych medyków - powiedział Morawiecki.



Szczepienia przeciw COVID-19. Trzecia dawka dla medyków i osób powyżej 50. roku życia





- Oprócz tego, że ten rok będzie absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o wysokość wydatków na zdrowie, częściowo dlatego, że jest covid, (...) to oprócz tego przeznaczamy na ochronę zdrowia dodatkowe środki wysokości w 1 miliarda złotych - powiedział premier.



- Zdecydowaliśmy się przeznaczyć 6 procent na fundusz premiowy w budżetówce, który w zeszłym roku był nadwątlony. Dzisiaj, widząc, że sytuacja budżetowa jest lepsza, przeznaczamy to na nagrody dla najbardziej zaangażowanych pracowników budżetówki - powiedział premier. Zapowiedział, że w przyszłorocznym budżecie na nagrody przekazanych będzie 3 proc.

Szef rządu: Więcej pieniędzy na infrastrukturę

Szef rządu zapowiedział inwestycje w infrastrukturę. - Możemy zwiększyć wydatki na drogi i na kolej. Po to, żeby odbudować możliwości komunikacyjne, żeby zwiększyć możliwości naszej infrastruktury i zwiększyć mobilność obywateli - powiedział. -- Na ten cel przeznaczamy dodatkowe 10 mld zł - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Kolejny cel, na który rząd zwiększył wydatki, to rolnictwo. Jak oznajmił premier, część z kwoty 650 mln zł zostanie przeznaczona na walkę z ASF i na pomoc, udzielaną rolnikom w związku z tą epidemią. Większe środki zostaną przeznaczone także na promocję polskich firm za granicą.

Według premiera "wpompowane" w gospodarkę pieniądze poprzez różne mechanizmy "przyczynią się do wzrostu wynagrodzeń".

We wtorek spotkanie protestujących medyków z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia





- Przeznaczymy 800 mln zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To bardzo ważne, by pomagać najsłabszym obywatelom - powiedział premier. - Pomoc tym, którzy są w niewiarygodnie trudnym stanie, jest naszym obowiązkiem - dodał.

- Zwiększamy także nasze wydatki na wsparcie samorządów - powiedział. - Przeznaczamy na dodatkowe wsparcie samorządów 8 mld zł, to było już powiedziane. Ale dzisiaj Rada Ministrów zdecydowała o przesunięciu dodatkowych 4 mld zł także dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na inwestycje wodno-kanalizacyjne - powiedział Morawiecki i dodał, ze chodzi o usunięcie "zapóźnień cywilizacyjnych".

Szef rządu wspomniał, że wsparcie dotrze także do wielu innych miejsc m.in. związanych z kulturą.

Mateusz Morawiecki, ocenił, że Polska jest dzisiaj jednym z najszybciej rozwijających się państw w Europie. - U progu IV kwartału z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość - powiedział premier.