Na konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że poprawa służby zdrowia nastąpiła na wszystkich możliwych odcinkach. - To dlatego wdrożyliśmy bardzo szybko rozwiązania cyfrowe - takie jak elektroniczna recepta, elektroniczne zwolnienie, elektroniczne skierowanie - których nasi poprzednicy przez wiele lat nie potrafili zrealizować - mówił premier.

Jak ocenił, "te działania podniosły polską służbę zdrowia na zupełnie inny poziom, poziom usług cyfrowych". - Ale to był tylko początek. Wielki program modernizacji szpitali, którego zręby przyjęliśmy, i który jest częścią Polskiego Ładu, zmieni charakter polskiego szpitalnictwa i polskich szpitali - wyjaśnił Morawiecki.

- Chcę z całą mocą podkreślić, że my, w przeciwieństwie do tego, co mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki współpracujący blisko z panem Tuskiem, nie będziemy zamykać szpitali - zapewnił premier.

- My te szpitale chcemy unowocześniać, zwiększać finansowanie służby zdrowia, czego najlepszym dowodem jest przyjęta ustawa o finansowaniu służby zdrowia na poziomie zupełnie nieosiągalnym jeszcze do niedawna, czyli 6 proc. za dwa lata, 7 proc. w kolejnych czterech latach, czyli za sześć lat - zapewnił Morawiecki.

Nowy fundusz

Premier przekazał również informację o powołaniu funduszu wielkości 7 mld zł, który w najbliższych kilku latach będzie służył modernizacji szpitali.

Po posiedzeniu rządu premier podkreślił, że pandemia pokazała, jak bardzo potrzebne są nowe inwestycje w służbę zdrowia.

- Stąd w ramach naszych działań powołujemy fundusz w wielkości 7 mld zł, który w najbliższych kilku latach będzie służył modernizacji takich elementów funkcjonowania szpitali, jak chociażby wymiana 90 tys. łóżek szpitalnych dla pacjentów, 4,5 tys. łóżek na OIOM-ach, 400 dodatkowych ambulansów i wymienionych ambulansów, które będą najnowocześniejsze, i wsparcie dla ratownictwa medycznego - powiedział Morawiecki.

Minister zdrowia: Zrównoważony rozwój

- Pomysł na rozwój szpitalnictwa w Polsce rzeczywiście jest fundamentalnie inny niż te, które były przedstawiane wcześniej, niż te pomysły, które w zasadzie oznaczały ograniczanie dostępności do usług publicznych - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę nie są jedynym kierunkiem zmian dotyczących szpitalnictwa.

- My podchodzimy do tego w duchu strategii odpowiedzialnego rozwoju, gdzie ten rozwój szpitalnictwa również chcemy, żeby miał taki charakter zrównoważony - dodał. Wyjaśnił, że chodzi o zmiany organizacyjne w szerszym kontekście.

Niedzielski powiedział, że w skład szpitalnictwa w Polsce wchodzi bardzo dużo jednostek.

- I my chcemy te jednostki absolutnie utrzymać i modernizować poprzez wymianę sprzętu, poprzez wymianę łóżek, poprzez wymianę respiratorów, z czym mieliśmy do czynienia, czy innego zaawansowanego sprzętu technicznego. To wszystko dzieje się na bieżąco - wyliczał.

Podkreślił, że plan zmian w szpitalnictwie jest dalekosiężny. - Przewidujemy, że w najbliższych latach - mówię tutaj o dekadzie i jednym źródle finansowania, czyli tym funduszu modernizacji podmiotów leczniczych - wydamy 7 mld zł - wskazał.