Premier Mateusz Morawiecki: miliard złotych dla popegeerowskich wsi

- W tym roku na polską wieś popegeerowską trafi 1 mld złotych, a w kolejnym co najmniej 1,5 mld złotych - poinformował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki, podczas obchodów święta "Wdzięczni polskiej wsi" w Bobolicach (woj. zachodniopomorskie). Jak przyznał "Polska wieś zasługuje na to, żeby standard życia był podobny do tego, który jest w mieście". Szef rządu zapowiedział również powstanie programu ubezpieczeniowego od klęsk żywiołowych.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Bobolicach / PAP/Marcin Bielecki / PAP