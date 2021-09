Premier: Aneksja Krymu to niedopuszczalny przykład łamania prawa międzynarodowego

Premier mówił o zagrożeniach o charakterze hybrydowym, prowokacjach i aspiracjach imperialnych ze strony Rosji.



- Metod, którymi się Rosja posługuje w Europie jest niestety wiele. To z jednej strony dezinformacja, to różnego rodzaju prowokacje, ataki, cyberprzestępczość, a ostatnio także ćwiczenia wojskowe na wielką skalę, na największą skalę od 40 lat - zauważył Morawiecki.



Dlatego - jak dodał - ważne jest wsparcie dla suwerenności państw wokół Polski, dla suwerenności Ukrainy. Morawiecki przypomniał, że Polska była pierwszym krajem, który uznał 30 lat temu niepodległość Ukrainy.





- Dziś to bardzo ważne, żeby w ramach polityki, która rozgrywa się w Brukseli, w Waszyngtonie, w naszych stolicach, w Warszawie, żebyśmy ten szacunek do prawa międzynarodowego, do suwerenności wszystkich państw trzymali bardzo wysoko na naszej agendzie - podkreślił szef polskiego rządu.



- Łamanie tych zasad u granic UE, aneksja Krymu czy walki w Donbasie to absolutnie niedopuszczalny, nieakceptowalne przykłady łamania prawa międzynarodowego. My w Europie, w NATO i w UE jesteśmy przekonani o tym, że wspólne bezpieczeństwo musi się wiązać z uznaniem suwerenności, integralności państw - powiedział Morawiecki.

"Musimy wyjaśnić wszystkie nasze niezabliźnione do tej pory rany"



- Z tak ważnym partnerem i sąsiadem musimy nawiązywać zdrowe, skierowane ku przyszłości relacje gospodarcze, handlowe, a także kulturalne - powiedział Morawiecki.



- Musimy wyjaśnić wszystkie te nasze niezabliźnione do tej pory tematy, rany, ale przy dobrej woli ze strony Ukrainy sądzę, że jest to możliwe. Liczę na to, że kolejne lata będą takim otwarciem ku obopólnej współpracy i ku obopólnym korzyściom, także związanymi z tymi ogromnymi wyzwaniami geopolitycznymi. Zagrożeniami ze strony naszego wschodniego sąsiada, Rosji, z którym wszyscy chcielibyśmy żyć pokojowo. Ale wszyscy wiemy, jakiego arsenału środków się on dopuszcza, by destabilizować sytuację - podkreślił premier.



Jak zaznaczył Morawiecki, Polska dostrzega dzisiejsze problemy w zakresie współpracy obu krajów. - Przekazaliśmy bardzo dużo sprzętu medycznego, środków ochrony fizycznej, sprzętu służącego służbie zdrowia na Ukrainie, a także pierwszą partię szczepionek.

Premier mówił, że Polska ma "wiele trudnych tematów z Ukrainą" i były one jednym z tematów jego rozmowy ze Szmyhalem. Wyjaśnił, że chodzi o ekshumacje ofiar czystek etnicznych na Wołyniu. - To trudny temat, od którego nie odstąpimy, ponieważ musimy tę trudną prawdę historyczną wspólnie ujawnić, pokazać, uznać - oświadczył.



- Równocześnie wskazujemy na to, co w naszej ostatniej historii nie powinno nas w ogóle dzielić - powiedział, wskazując na odkrycie pod Odessą masowego grobu ofiar NKWD. - Tam możemy bardzo szybko wspólnie rozpocząć prace badawcze - ocenił.



Premierzy rozmawiali także o współpracy handlowej i granicznej. - Staramy się też w tych trudnych okolicznościach rozwijać partnerstwo w wielu obszarach. Rozmawialiśmy o rozwoju infrastruktury granicznej. Rosną obroty handlowe, eksport i import, powoli przyrastają polskie inwestycje na Ukrainie, staramy się wspierać naszych partnerów ukraińskich w tym wzajemnie korzystnym rozwoju gospodarczym - relacjonował.



Nord Stream 2 Morawiecki nazwał "formą współpracy miedzy Rosją a Niemcami, która prowadzi do zmniejszenia roli tranzytu przez Ukrainę i Polskę". Za trafne uznał orzeczenia sądów UE w sprawie gazociągu OPAL, które - jak powiedział - "de facto uniemożliwiły monopolizację przesyłu gazu przez Gazprom". - To dobre decyzje, te decyzje pozwolą nam razem wypracować strategię utrzymania pozycji Polski jako hubu gazowego - dodał. Zwrócił uwagę na prace PGNiG nad wydobyciem gazu na zachodniej Ukrainie, "co zwiększy naszą niezależność od Rosji".

Szczepionki dla Ukrainy

Zakupiliśmy tych szczepionek dużo, przekazaliśmy je naszym przyjaciołom w Australii i wielu innych krajów; pierwsza transza została już także przekazana Ukrainie - to ponad 600 tys. szczepionek, drugie tyle zostanie przekazane w najbliższym czasie - mówił premier Morawiecki.



Tutaj - dodał - jedziemy na jednym wózku. - Stabilność, suwerenność, bezpieczeństwo to nie tylko hasła, to zasady polityki międzynarodowej, którymi kieruje się Polska i wierzę też, że razem z ukraińskimi będziemy dbali właśnie o te wartości - dodał szef polskiego rządu.

Premier Ukrainy: Próby siania nieprzyjaźni między Polską a Ukrainą skazane są na niepowodzenie





Premier Ukrainy Denys Szmyhal przekonywał, że "nie ma żadnych kwestii historycznych, które by dzieliły nasze narody, których nie moglibyśmy rozwiązać w duchu dobrosąsiedztwa, wzajemnego rozumienia i wzajemnej powagi".

- Próby siania nieprzyjaźni między naszymi krajami skazane są na niepowodzenie - zaznaczył. - Gdy Ukraińcy i Polacy są razem, jesteśmy razem silni - zapewnił.



Strona polska i ukraińska dołożą wszelkich starań, aby okoliczności niedawnej śmierci obywatela ukraińskiego w Polsce zostały wyjaśnione.



- Liczymy na dalszy konstruktywny dialog z panem premierem, jestem przekonany, że wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć nowe, ważne wyniki dla dobra naszych narodów - mówił premier Ukrainy.



Poinformował, że ponowił zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego do odwiedzenia Ukrainy.