- Aby wesprzeć młodych rodziców wprowadzimy rodzinny kapitał opiekuńczy -12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci do wykorzystania między 12 a 36 miesiącem życia dziecka - mówił prezentując Polski Ład premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział działania, "które mają wesprzeć liczebnie naród polski".

- Zdecydowaliśmy się wesprzeć rodziców w tym pierwszym okresie po urodzeniu dziecka. Pierwsze trzy lata to okres, w którym ci rodzice, zwykle młodzi, potrzebują najwięcej wsparcia w obszarze mieszkania, w obszarze pracy, ale też wsparcia finansowego. Dlatego oprócz 500 plus i 300 plus dajemy kolejny komponent w naszej polityce, koncentrujący się na małych dzieciach; to rodzinny kapitał opiekuńczy, to 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka - mówił Mateusz Morawiecki.

- Wierzymy, że rodzice najlepiej wiedzą, czy wykorzystać te środki na żłobek, na zatrudnienie niani, albo na jakiś inny ważny cel, który pomoże zbudować większą rodzinę i pozwoli zbudować większa Polskę, bo rodzina jest w sercu naszego programu - dodał.

Zaznaczył, że "to polskie rodziny, mama i tato, dzieci, starsi, rodzeństwo, oni muszą wiedzieć, że nasz program jest dla nich"