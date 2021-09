Praca więźniów. Osadzeni idą w lasy, będą je sprzątać

Polska

Lasy Państwowe porozumiały się ze Służbą Więzienną co do zatrudnienia więźniów w lasach. Osadzeni będą je m.in. sprzątać. Obecnie pracę świadczy 82,5 procent wszystkich więźniów zdolnych do pracy. "Przebiliśmy najlepsze wskaźniki sprzed pandemii" - przekazał wiceminister Michał Woś, przy okazji zawarcia umowy.

Zdjęcie Zdjęcie ilutracyjne / 123RF/PICSEL