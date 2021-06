Pożar w Nowej Białej. Prokuratura wszczęła śledztwo

Polska

Po dużym pożarze w Nowej Białej policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu rozpoczęła śledztwo mające wyjaśnić przyczyny tragedii. Oględziny miejsca mogą potrwać nawet kilka dni. Ruszyła wypłata zasiłków do 6 tys. zł dla poszkodowanych. - Pogorzelcy otrzymują wszelką pomoc; mają do dyspozycji pensjonat, rusza wypłata zasiłków do 6 tys. zł, a PZU szacuje straty – poinformował w niedzielę starosta nowotarski Krzysztof Faber.

Zdjęcie Wielki pożar wybuchł w sobotę we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim / Piotr Korczak / East News