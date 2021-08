O godzinie 17:00 w godzinę "W" oddany zostanie hołd Powstańcom pod Pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Godzina "W" uczczona zostanie również na skrzyżowaniu ul. Targowej i al. Solidarności, gdzie zaprezentowana zostanie gigantyczna flaga ze znakiem Polski Walczącej. Uroczyste złożenie kwiatów odbędzie się także pod pomnikiem "Polegli Niepokonani".

Z kolei na pl. Dąbrowskiego o 17:00 odbędzie się uroczysty Apel Poległych z udziałem przedstawicieli Służby Ochrony Państwa ku czci Oddziału Dyspozycyjnego "B" Kedywu Okręgu Warszawa AK, który rozpoczął działania bojowe 1 sierpnia 1944 r. Prascy powstańcy zostaną upamiętnieni o 17:20 na skwerze płk. Żurowskiego.

Modlitwa i (nie)zakazane piosenki

O godzinie 18:30 na Cmentarzu Powstańców na Woli odbędzie się uroczystość składania kwiatów na kurhanie przy pomniku Polegli Niepokonani, w którym znajdują się prochy ponad 50. tysięcy mieszkańców stolicy poległych w Powstaniu Warszawskim, odmówiona zostanie również modlitwa międzyreligijna.

Z kolei o 20:30 w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego warszawiacy zaśpiewają (nie)zakazane piosenki.

Największa zbrojna akcja podziemia

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.



W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.