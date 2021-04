Jeśli utrzyma się dynamika spadkowa trzeciej fali epidemii, to jest duża szansa, że w maju wrócimy do pełnej nauki stacjonarnej – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek. Przypomniał, że od poniedziałku w jedenastu województwach najmłodsi uczniowie będą się uczyć w trybie hybrydowym. Jak mówił, nie ma na razie przesłanek do przesunięcia terminów matur i egzaminu ósmoklasisty.

Minister edukacji i nauki był pytany m.in. o powrót uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach, o to, czy wszyscy wrócą do szkół w maju.

- Jeśli utrzyma się tendencja spadkowa i ta dynamika spadkowa trzeciej koronawirusa, to jest duża szansa na to, że maj to będzie ten miesiąc, kiedy wrócimy do pełnej nauki stacjonarnej. Jest duża szansa, jeśli utrzyma się ta dynamika spadku zakażeń - mówił Czarnek w TVP Info.

Dopytywany, kiedy w tej sprawie zapadnie ostateczna decyzja, przypomniał, że w czwartek podpisał rozporządzenie o powrocie do nauki hybrydowej w 11 województwach. - Hybrydowej - to znaczy maksymalnie 50 proc. uczniów w jednym dniu w szkole i minimum 50 proc. w nauczaniu zdalnym - wyjaśnił minister. Wskazał, że chodzi o uczniów klas I-III szkół podstawowych.

- W przyszłym tygodniu będziemy informować, co będzie w maju - zapowiedział.

Jakie obostrzenia?

Minister edukacji i nauki pytany był także, czy jak zapadnie decyzja o powrocie uczniów do szkół, to nauka w nich będzie odbywać się w reżimie sanitarnym.

- Wszystko jest ustalone w wytycznych przygotowanych z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i z Ministerstwem Zdrowia. Ostateczne decyzje, co do tego, jakie będą ostateczne szczegóły obostrzeń, będziemy podawać przed powrotem do szkoły, ale już dziś mamy przygotowane wszystkie materiały z tym związane - zapewnił Czarnek.

Odniósł się też do pytania o sytuację, gdy po powrocie do nauki stacjonarnej w jakiejś szkole stwierdzony zostanie przypadek koronawirusa.

- Będzie się działo dokładnie tak, jak się działo w ostatnich miesiącach nauki stacjonarnej w klasach I-III i jak dziś dzieje się w przedszkolach. Dziś mogę podać dane dotyczące przedszkoli po tym, jak w poniedziałek wróciły do nich dzieci. 15 222 placówki pracują normalnie, a w 12 placówkach zdecydowano się na przejście na system zdalny z uwagi na pewne ogniska zakażeń, które się pojawiły w tych przedszkolach - powiedział minister.

Co z maturami i egzaminami ósmoklasisty?

- Teoretycznie, hipotetycznie to wszystko jest możliwe, ale żadnej przesłanki nie ma dzisiaj, która mogłaby poddawać w wątpliwość terminy egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasisty. Zatem 4 maja rozpoczynają się matury, 24 maja egzamin ósmoklasisty i nic nie stoi na przeszkodzie, aby się one odbyły w tych terminach i odbyły się w formule stacjonarnej. Dokładnie takie samej, jaka ćwiczyliśmy na próbnych egzaminów ósmoklasisty i maturalnym w marcu, w ścisłym reżimie sanitarnym - odpowiedział Czarnek.