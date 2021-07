Do 133 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych powodzi i osunięć ziemi, do jakich doszło w Niemczech - poinformowała w sobotę komenda policji w Koblencji. W Nadrenii-Palatynacie, gdzie w piątek liczba ofiar śmiertelnych była szacowana na 63 osoby, do soboty potwierdzono śmierć ponad 90 ludzi. Wciąż trwają poszukiwania osób zaginionych w szczególnie dotkniętym skutkami powodzi powiecie Ahrweiler, około 15 km na południe od Bonn.

"Bardzo mi za nią podziękowała"

- Zaoferowałem Angeli Merkel pomoc. Bardzo mi za nią podziękowała. Nasi ministrowie zaoferowali pomoc. Cały czas chcę podkreślić, że dla naszych partnerów belgijskich, bo tam także doszło do kataklizmów pogodowych, i niemieckich możemy taką pomoc wyświadczyć - podkreślił premier w Polskim Radiu Olsztyn.

Szef rządu podziękował także polskim służbom mundurowym, w tym strażakom, którzy po nawałnicach usuwają skutki burz. Podkreślił, że procedury bezpieczeństwa w przypadku ewakuacji obozów harcerskich działają.

- System działa. Tutaj, w przypadku ewakuowanego obozu do Łukty, nastąpiła błyskawiczna akcja. Miałem odprawę, sztab kryzysowy z wojewodą, ze służbami mundurowymi. Jestem wdzięczny wszystkim służbom mundurowym woj. warmińsko-mazurskiego, ale niech mi będzie wolno podziękować wszystkim strażom pożarnym z całej Polski, bo one wielokrotnie wyjeżdżały do akcji - zaznaczył Morawiecki.

"Jestem wdzięczny"

Jak wskazał, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Miłakowa sześciokrotnie w jednym dniu wyjeżdżali do akcji.

- Połamane drzewa, grzęzawiska, burze, ulewy. Bardzo niebezpieczne zjawiska pogodowe. Dlatego postanowiłem pojechać na takie tereny i cieszę się, że młodzież bardzo szybko ewakuowano, że utrzymaliśmy to wszystko w bezpieczeństwie. Jestem wdzięczny wszystkim mieszkańcom za pomoc sąsiedzką, za szybkie działanie, za interwencje służbom państwowym, bo wiemy że u naszego zachodniego sąsiada doszło do tragedii - dodał premier.

Premier, który w piątek przebywał w woj. warmińsko-mazurskie, odwiedził m.in. szkołę podstawową w Łukcie, w której przebywają harcerze ewakuowani z powodu nawałnic z obozu w Białce w powiecie ostródzkim. Premier uczestniczył w naradzie sztabu kryzysowego z udziałem przedstawicielami władz lokalnych oraz służb ratunkowych.