Dowód osobisty, prawo jazdy, kartę bankomatową i 1600 zł w gotówce stracił mężczyzna, który padł ofiarą kradzieży portfela w Łochocinie (woj. kujawsko-pomorskie). Złodziej miał na sobie bluzę z napisami… "honor ponad wszystko" oraz "wychowani według zasad". Poszukuje go policja.

Zdjęcie Policja poszukuje tego mężczyzny /Policja w Lipnie /domena publiczna

Do kradzieży doszło 21 października, jednak funkcjonariusze poinformowali o zajściu pod koniec grudnia. Złodziejem okazał się młody mężczyzna. Jak informują funkcjonariusze, sprzed budki z jedzeniem w Łochocinie zabrał leżący na ziemi portfel, którego następnie "pomagał" szukać. W międzyczasie schował go do kieszeni kurtki. Następnie zdjął ją, by nie wyszło na jaw, że ma zgubę przy sobie.



Reklama

Całość nagrała kamera monitoringu.



Policja poszukuje sprawcy i prosi o kontakt wszystkich rozpoznających złodzieja. W dniu zdarzenia ubrany był w ciemną kurtkę, spodnie i buty, oraz czarną bluzę z napisami - "honor ponad wszystko" i "wychowani według zasad".

Kontakt do policji: 514 970 571, 47 753 82 64.