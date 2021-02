​Posłowie i senatorowie Porozumienia: Sprzeciwiamy się uprawianiu politycznego chuligaństwa

"Nie godzimy się na próby destabilizowania naszej partii przez pojedynczych jej członków" - oświadczyła większość parlamentarzystów Porozumienia. W czwartek trzech polityków zostało zawieszonych w prawach członka tej partii.

Zdjęcie Jarosław Gowin i Adam Bielan /Jan Bielecki /East News

W piątek po południu na koncie Porozumienia na Tweeterze pojawiło się oświadczenie podpisane przez większość parlamentarzystów partii Gowina.

Reklama

"My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego naszej partii" - czytamy.

"Jednocześnie podkreślamy, że nie godzimy się na próby destabilizowania naszej partii przez pojedynczych jej członków, w ich dążeniu do realizacji planów politycznych czy to osobistych, czy to pisanych przez przeciwników naszego ugrupowania. Sprzeciwiamy się uprawianiu przez nich polityki metodą wywoływania konfliktów i politycznego chuligaństwa - nie takim ideom służy partia, która w swej nazwie odwołuje się do porozumienia" - podkreślono w oświadczeniu.

Parlamentarzyści wyrazili też przekonanie, że przywództwo Jarosława Gowina w Porozumieniu "gwarantuje stabilność zarówno w łonie naszej partii, jak i w całej Zjednoczonej Prawicy, której Porozumienie pod przywództwem prezesa Jarosława Gowina jest lojalnym członkiem".

Pod oświadczeniem podpisali się posłowie: Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Maksymowicz, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Andrzej Sośnierz, Magdalena Sroka, Michał Wypij oraz senatorowie: Tadeusz Kopeć i Józef Zając.

Trzech polityków zawieszonych

Jak dowiedziała się w czwartek Interia, Porozumienie zawiesiło Adama Bielana, Arkadiusza Urbana i Marcela Klinowskiego w prawach członka partii.

Posiedzenie zarządu Porozumienia miało być długie i burzliwe. Skończyło się zawieszeniami w prawach członka partii trzech polityków - Adama Bielana, Arkadiusza Urbana i Marcela Klinowskiego.

Politycy zostali zawieszeni za wielokrotne łamanie regulaminu partii.

Bielan: Gowin nie jest prezesem Porozumienia

- Gowin nie jest prezesem Porozumienia - przekonywał w wywiadzie dla Interii Bielan.

Europoseł tłumaczył też, dlaczego to on rządzi teraz w ugrupowaniu. - Lider musi mieć charyzmę. Nie może też popełniać tylu błędów, co Gowin - twierdzi polityk.

Adam Bielan będzie również gościem "Wydarzeń". Oglądaj program w Polsat News i na głównej stronie Interii o godzinie 19:25.

Czytaj również: Konflikt u koalicjanta PiS. Ujawniamy stenogramy