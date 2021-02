Posłanka ujawniła wiadomość od hejtera. Grozi mu nawet rok więzienia

Posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska opublikowała na Twitterze pełną wulgaryzmów i inwektyw wiadomość od użytkownika Facebooka. Postanowiła skierować sprawę do prokuratury. "Hejterze, zastanów się dwa razy zanim coś napiszesz" - ostrzegła.

Reklama

Zdjęcie Agnieszka Pomaska ostrzega hejterów /Polsat News

"Pan Radek myślał, że w sieci jest anonimowy. Pan Radek nie ma teraz telefonu, bo w związku z tym, co wypisywał, jego telefon i dane z niego poddawane są ekspertyzie. Panu Radkowi grozi do roku więzienia" - napisała na Twitterze posłanka Agnieszka Pomaska.



Do wpisu posłanka dodała zdjęcie wiadomości, którą otrzymała na Facebooku.

Reklama

"Ty j****a k***o opozycyjna, na********sz na pana ministra Szumowskiego" - napisał "Pan Radek". Później nazywał ją m.in. "ścierwem opozycyjnym". Na koniec zażądał "oddania skradzionych pieniędzy z OFE i vatu" - czytamy na stronie Polsatnews.pl.

Sprawa trafiła do gdańskiej prokuratury. W ubiegłym tygodniu prokurator zdecydował o powołaniu biegłego sądowego z zakresu informatyki, który spróbuje odczytać dane z telefonu podejrzanego, a w przypadku ich usunięcia - odzyskać je.



"Hejterze, zastanów się dwa razy zanim coś napiszesz" - dodała posłanka. Całą wiadomość opatrzyła hasłem "Hejt Stop".