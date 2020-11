Posłanka PiS: Ostatnie, co powinno się teraz zdarzyć, to utrata zaufania do policji

- Jeśli policję prowokują brzydkie słowa, to nie chciałabym zobaczyć następnego derby w Warszawie - mówiła w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News Anna-Maria Żukowska z Lewicy. - Policja nie demonstruje siły żadnej władzy. Każda sprawa wzbudzająca wątpliwości powinna być wyjaśniona. Ostatnia rzecz, jaka powinna się wydarzyć, to utrata zaufania do policji - stwierdziła z kolei Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.

Bogdan Rymanowski zapytał swoich gości w Polsat News o wydarzenia z ostatnich dni podczas protestów kobiet . Uczestnicy manifestacji i posłowie opozycji zarzucają policji brutalność.

- Widać było, że jest przyzwolenie, żeby policja była bardziej brutalna niż wcześniej. Coś się zmieniło. Nie była taka wyrywna nawet, jak podpalano mieszkanie na Marszu Niepodległości - stwierdziła posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

Według niej "podczas protestów kobiet liczba policja, która została ściągnięta do Warszawy z innych województw, pokazywała, że jest chęć demonstracji siły władzy". - Ta siła miała być zademonstrowana pałą teleskopową, którą przejeżdżano po plecach obywateli. To miało pokazać, że władza się nie cofnie przed walką z własnymi obywatelami - mówiła.

"Mamy do czynienia z agresją"

Z kolei według posłanki PiS "policja ma służyć przede wszystkim obywatelom i ich bezpieczeństwu". - Posłowie Lewicy zapominają, w jakim czasie żyjemy. Mamy czas epidemii. Namawianie i uczestniczenie w tego typu manifestacjach jest zagrożeniem życia - mówiła Stachowiak-Różecka.

Jak dodała, "policja nie demonstruje siły żadnej władzy". - Każda sprawa, która w ostatnich dniach wzbudza wątpliwości, powinna być wyjaśniona. Ostatnią rzeczą, jaka powinna się teraz wydarzyć, jest utrata zaufania do policji - podkreśliła.

- Nie jestem ekspertem od tego, kiedy używa się pałki teleskopowej albo tajniaków, ale wiem, że tacy funkcjonariusze od kilku lat biorą udział w manifestacjach. Trzeba zobaczyć drugą stronę protestów, gdzie uczestnicy byli wulgarni, padały hasła, nawołujące do wojny. Sama liderka Strajku Kobiet Marta Lempart to czyni. Mamy do czynienia z ogromnymi emocjami, żeby nie powiedzieć wprost - agresją - mówiła Stachowiak-Różecka.

Posłanka PiS podkreśliła, że rozumie emocje kobiet i prawo do demonstracji, ale w czasie epidemii powinno się znaleźć inny sposób. - To jest ślepy zaułek. Ochłońmy wszyscy, rozmawiajmy o ważnych sprawach, ale znajdźmy inny sposób - zaznaczyła.

