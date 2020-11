- Kiedy tajniacy ciągnęli ludzi za kordon umundurowanej policji, podeszłam do nich i pokazałam legitymację poselską. Wtedy policjant bez munduru psiknął mi gazem w oczy - zarzuca posłanka Lewicy Magdalena Biejat.

Zdjęcie Magdalena Biejat /Jacek Domiński /Reporter

Do zdarzenia doszło w środę, 18 listopada, w Warszawie podczas protestów przeciwko ograniczaniu praw kobiet.

Wskutek blokad policji demonstracja została podzielona na kilka mniejszych zgromadzeń. Posłanka z Partii Razem była z protestującymi na placu Powstańców Warszawy. Około 22 policja otoczyła protestujących i zablokowała im drogę wyjścia.

- Wśród demonstrantów nie działo się nic niepokojącego, to była spokojna, pokojowa demonstracja. Ludzie chcieli powoli się rozchodzić. Tłum skandował: "Puśćcie nas nas do domu", ale policja nikogo nie wypuszczała. Policjanci w cywilu wyciągali z tłumu przestraszonych ludzi, którzy myśleli, że to atak prawicowych bojówek - relacjonuje Biejat.

Gdy Biejat chciała podjąć interwencję, policjant użył wobec niej gazu łzawiącego. Zdarzenie zarejestrowano za pomocą telefonu komórkowego:

- To skandal, że policjanci zamiast dbać o spokojny przebieg protestów, powodowali niepokój i chaos wśród demonstrujących. Kiedy tajniacy ciągnęli ludzi za kordon umundurowanej policji, podeszłam do nich i pokazałam legitymację poselską. Wtedy policjant bez munduru psiknął mi gazem w oczy - mówi Biejat.

- Ta sytuacja pokazuje, że policja nie miała żadnych oporów. Jeśli immunitet poselski nie działa, to strach pomyśleć, co może spotkać protestujących. Dlatego jesteśmy z nimi. W przeciwieństwie do tego, co mówi minister Kamiński, jestem przekonana, że miejsce posłów wśród ludzi, na ulicy. Jeśli służby w nieuzasadniony sposób używają siły, jeśli łamią prawa obywatelskie pokojowych demonstrantów, to naszym obowiązkiem jest interweniować - komentuje posłanka.

Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak oświadczył, że podczas środowych interwencji policji nie doszło do nieprawidłowości (czytaj więcej na ten temat).

- Będziemy używać gazu tam, gdzie jest to konieczne, są to środki służące policjantom do przywracania porządku - stwierdził Marczak.