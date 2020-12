Posłanka Lewicy dostała list z pogróżkami

Posłanka Lewicy Monika Pawłowska znalazła w sejmowej skrzynce anonimowy list z pogróżkami. "W trosce o zdrowie i życie mojej rodziny swoją sprawę zgłoszę do prokuratury i na policję" - zapowiedziała.

Zdjęcie Posłanka Lewicy Monika Pawłowska /Jacek Domiński /Reporter

"Oglądaj się za siebie, bo ryj będziesz miała oblany kwasem" - tak brzmiał fragment listu, który Monika Pawłowska otrzymała do swojej sejmowej skrzynki.

Reklama

Treść odręcznie napisanego, anonimowego listu z pogróżkami posłanka Lewicy opublikowała w mediach społecznościowych.



"Na święta zamiast wyciszenia, spokoju i ludzkiej życzliwości - ktoś życzy mi utraty zdrowia i życia" - napisała Pawłowska na Facebooku. Jak dodała, "granica została przekroczona", dlatego zgłosi sprawę na policję i do prokuratury.

"Nie wiem, skąd w ludziach taka nienawiść. Nie potrafię i chyba nie chcę tego pojąć. Brzydzę się tym" - podkreśliła.

Pawłowska przekazała, że na kartce znalazły się też wyzwiska o charakterze homofobicznym. Podkreśliła, że choć zdarzało się jej do tej pory otrzymywać podobne listy z wyzwiskami, to pierwszy raz zawierał on groźby karalne.

Posłanka przekazała, że jest przerażona otrzymanymi pogróżkami, dlatego "stara się cały czas być między ludźmi" i unikać samotnego wchodzenia do Sejmu podziemiami.