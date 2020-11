- Na wniosek PiS posiedzenie Sejmu zostało przełożone na 18-19 listopada - poinformowała we wtorek (3 listopada), po posiedzeniu Prezydium Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zdjęcie Sala plenarna Sejmu / Jakub Kamiński /East News

Po posiedzeniu Prezydium Sejmu Kidawa-Błońska wraz z wicemarszałkami - Włodzimierzem Czarzastym (Lewica) i Piotrem Zgorzelskim (PSL-Kukiz'15) - wyszli do dziennikarzy.

Reklama

- Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby przełożyć posiedzenie Sejmu o dwa tygodnie - poinformowała Kidawa-Błońska.

- To potwierdza to, o czym mówiliśmy wcześniej: nie mają żadnych pomysłów na rozwiązanie sytuacji w Polsce, nie mają większości w Sejmie, boją się odpowiadać na pytania i będą chcieli w ten sposób przeczekać, zwalając to na pandemię - oceniła.

Był remis

W głosowaniu nad przełożeniem posiedzenia był remis 3:3, więc po wskazaniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek - jak powiedziała Kidawa-Błońska - "głos marszałka był głosem decydującym".

- Sejm jest przełożony o dwa tygodnie - oświadczyła posłanka KO.

Zdjęcie Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki / Radek Pietruszka / PAP

Głos Terleckiego

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) powiedział z kolei, że obrady zostały przełożone ze względu na "dużą liczbę zachorowań, szczególnie wśród pracowników".

- Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że trzeba będzie zamknąć Sejm, bo nie będzie miał kto pracować - podkreślił.

Zapytany przez dziennikarzy, czy przełożenie posiedzenia jest spowodowane kryzysem w obozie władzy i brakiem większości, odparł: - Ja nie widzę takiego kryzysu, a większość mamy spokojną i bezpieczną.

Terlecki poinformował także, że złożony w Sejmie przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy w sprawie aborcji trafi do Komisji Zdrowia i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. - Pewnie już w tym tygodniu zaczniemy nad nią pracować - dodał.

Zapytany, czy projekt ten ma poparcie posłów PiS, odpowiedział, że będzie on podlegać analizie od strony prawnej i merytorycznej. - Zobaczymy, jaki będzie efekt - mówił.

- Przesuwamy obrady z powodu epidemii, a nie tego, że moglibyśmy nie mieć większości - podkreślił Terlecki.

Posiedzenie Sejmu początkowo planowane było na 4-5 listopada.