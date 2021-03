Poseł Porozumienia o spotkaniu Kaczyńskiego i Gowina: To są poważni politycy

- Emocje były dość napięte. To są poważni politycy, (…) nikt nie dawał sobie po łapkach – tak w "Graffiti" w Polsat News poseł Porozumienia Michał Wypij komentował spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem.

Michał Wypij gościem "Graffiti"

Prowadzący Grzegorz Kępka pytał polityka o trwałość koalicji oraz spotkanie liderów PiS i Porozumienia.

- Sytuacja, emocje były dosyć napięte. To są poważni politycy i nawet jeśli są spory do rozwiązania to oni dojdą do porozumienia. Wierzę, że atmosfera była dobra. Nikt nie dawał sobie po łapkach, musimy traktować się poważnie, dotrzymywać słowa, konsultować ustawy. Polacy oczekują od koalicji, że zajmie się przede wszystkim kwestiami związanymi z epidemią - w taki sposób Wypij odniósł się do spotkania Kaczyńskiego z Gowinem.

Dziennikarz Polsat News podniósł temat sporu w Zjednoczonej Prawicy wokół Funduszu Odbudowy. Wypij zapewniał jednak o trwałości koalicji.

- Osobiście namawiałbym naszych partnerów z Solidarnej Polski do poparcia ratyfikacji tego funduszu, bo to leży w interesie Polski. Potrzebujemy tych środków, nie możemy być wykluczeni ze wspólnej polityki odbudowy. Nie należy stawiać ultimatum, ale należy rozwiać. Wierzę, że jako Zjednoczona Prawica zagłosujemy w tej sprawie razem - mówił gość "Grafitti".

Odnosząc się natomiast do sprawy chińskiej szczepionki Wypij podkreślił, że "nie ma możliwości, by polskie społeczeństwo było jej testerem".



