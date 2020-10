We wtorek mija termin zgłaszania kandydatur na stanowisko nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie poseł tej partii Bartłomiej Wróblewski - dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. To on był współautorem wniosku do TK o zbadanie zgodności z konstytucją aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego upośledzenia płodu.

Zdjęcie Bartlomiej Wróblewski /Jacek Dominski/ /Reporter

W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na nowego rzecznika praw obywatelskich. Popiera ją opozycja, a także setki organizacji pozarządowych. Procedura wyboru ruszyła od nowa, Rudzińska-Bluszcz już zadeklarowała, że wystartuje ponownie.

Reklama

Według nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej" Prawo i Sprawiedliwość zgłosi we wtorek Bartłomieja Wróblewskiego na następcę Adama Bodnara.

Informację tę nieoficjalnie potwierdził u jednego z posłów PiS Polsat News .

Nie wszyscy posłowie zostali już poinformowani o decyzji władz partii. Poseł Janusz Śniadek przyznał wcześniej w rozmowie z Polsat News, że "pierwsze słyszy i nic nie wie na ten temat".



Ludowcy nie potwierdzają poparcia

Zgodę na powołanie nowego rzecznika praw obywatelskich musi wyrazić jeszcze Senat. Według "Gazety Wyborczej" PiS porozumiało się w tej sprawie z PSL-em. Ludowcy jednak zaprzeczają.

"Nie ma i nie będzie mojej rekomendacji dla polityka partii rządzącej zarówno w Sejmie jak i w Senacie" - napisał na Twitterze prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kim jest Bartłomiej Wróblewski?

Bartłomiej Wróblewski to poznański poseł PiS, w Sejmie zasiada drugą kadencję. Pod koniec września został zawieszony w prawach członka partii, ponieważ głosował przeciwko tzw. "Piątce PiS dla zwierząt".

Wróblewski reprezentował grupę posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją aborcji ze względu na wady płodu.

Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.



We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał miał zająć się tym wnioskiem we wtorek, termin ten został jednak odwołany.