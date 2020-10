"To mądra próba pogodzenia różnych racji" - tak do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy odnieśli się politycy Porozumienia. Partia Jarosława Gowina wzywa pozostałe ugrupowania parlamentarne do poparcia tej inicjatywy.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Jacek Dominski/ /Reporter

W przekazanym mediom oświadczeniu Porozumienie w pełni popiera inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy. Czytamy w nim, że jest to "mądra próba pogodzenia różnych racji".

Reklama

Porozumienie przekonuje, że zapisy, które znalazły się w propozycji prezydenta, w pełni odzwierciedlają stanowisko partii zaprezentowane 25 października.

Przypomnijmy, że prezydent zaproponował możliwość przerwania ciąży, gdy wystąpi tzw. wada letalna, gdy m.in. badania prenatalne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe lub z wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci. Propozycja Andrzeja Dudy chroni natomiast dzieci z zespołem Downa.

Ustawa jeszcze dziś ma trafić do Sejmu.





Zdjęcie Treść oświadczenia Porozumienia /



ŁUK