Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie zdobyłaby jednak większości. Natomiast pomniejsi członkowie Zjednoczonej Prawicy - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina - nie mieliby szans wejść do parlamentu, gdyby nie startowali z list PiS-u. To wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Jarosław Gowin, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro

"Najnowszy sondaż United Surveys dla 'DGP' i RMF FM pokazuje, że koalicjanci PiS nie weszliby do Sejmu, gdyby wybory odbyły się teraz (zdobyliby po ok. 2 proc. głosów). Kolejny wniosek jest równie pesymistyczny dla prawicy - wybory z dużym prawdopodobieństwem zakończyłyby się dla niej utratą władzy" - czytamy w "DGP".

Jak wskazuje "DGP", zarówno badanie, jak i przeprowadzona na jego podstawie symulacja rozdziału mandatów w Sejmie pokazują, że PiS miałoby od 190 do 208 głosów. "Zbyt mało, by myśleć o kontynuowaniu samodzielnych rządów" - dodano.

Co w przypadku przedterminowych wyborów?

"United Surveys dla 'DGP' i RMF FM prognozuje rozwój wydarzeń, gdyby doszło do przedterminowych wyborów. Z prawicą, która idzie do nich w wersji numer jeden: zjednoczona, i dwa: podzielona. Bez względu na wariant efekt jest podobny: utrata władzy" - czytamy.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę a Zjednoczona Prawica szła do nich razem (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina), to mogłaby liczyć na poparcie 33,3 proc. Polaków. Wynik ten przełożyłby się na 208 mandatów.

W przypadku samodzielnego startu w wyborach 30,2 proc. wskazało na Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego (196 mandatów), 2,2 proc. na Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry (0 mandatów) i 1,8 proc. na Porozumienie Jarosława Gowina (0 mandatów).

Dane dotyczące frekwencji

Z sondażu wynika, że 54,4 proc. ankietowanych wzięłoby udział w wyborach do Sejmu, gdyby te odbywały się w najbliższą niedzielę. 42,1 proc. nie poszłoby zagłosować.

Polska 2050 Szymona Hołowni przed KO

A co z resztą stawki w tym pierwszym wariancie? 33,3 proc. oddałoby głos na Prawo i Sprawiedliwość. 19 proc. uzyskałaby Polska 2050 Szymona Hołowni, 17,9 proc. - Koalicja Obywatelska, 8,9 proc. - Lewica, 4,9 - PSL-Koalicja Polska, 4,8 - Konfederacja, a 11,2 proc. odparło: "Trudno powiedzieć".

W sondażu ankietowanych dopytano, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu w drugim wariancie (Zjednoczona Prawica startująca osobno). 30,2 proc. badanych oddałoby swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, 16,7 proc. uzyskałaby Polska 2050, 16,2 proc. - Koalicja Obywatelska, 10,3 proc. - Lewica, 5 proc. - PSL-Koalicja Polska, 4,7 proc. - Konfederacja, 2,2 proc. - Solidarna Polska, 1,8 proc. - Porozumienie Jarosława Gowina.

"Widać także, że gdyby obecni koalicjanci PiS zdecydowali się na samodzielny start, żaden nie przekroczyłby progu wyborczego" - czytamy.

Jak zauważa "DGP", "jeśli chodzi o pozostałych graczy, rosną szanse opozycji na przejęcie władzy".

Sondaż United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej", Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl wykonano 9 kwietnia na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

