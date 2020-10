Porozumienie Jarosława Gowina proponuje wprowadzenie zapisów prawnych, które "chronią dzieci z zespołem Downa, a jednocześnie uwzględniają prawo do decyzji matki w skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach nieuleczalnych wad letalnych dziecka, skazującymi je na śmierć w trakcie ciąży, lub niedługo po urodzeniu" - brzmi stanowisko partii, do którego dotarło polsatnews.pl.

W czwartek, 22 października, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy zezwalające na usunięcie ciąży z przesłanek embriopatologicznych są niezgodne z konstytucją.

Wyrok ten, od którego nie można się odwołać, uniemożliwia aborcję w przypadku nieodwracalnego i ciężkiego uszkodzenia płodu.

"Są sytuacje, gdy politycy stają wobec wyborów decydujących o sprawach życia i śmierci. Tak jest w przypadku przepisów o ochronie życia poczętego. Niedawny wyrok TK stawia przed klasą polityczną obowiązek nowelizacji ustawy. Każda decyzja Parlamentu wywoła silne emocje społeczne, bo Polacy - podobnie jak inne społeczeństwa Zachodu - są w tych kwestiach głęboko podzieleni. Dlatego potrzebujemy wzajemnego szacunku, woli zrozumienia argumentów drugiej strony i jasnego określenia własnego stanowiska" - brzmi oświadczenie Porozumienia Jarosława Gowina.

"Porozumienie skupia ludzi o różnych poglądach w tej sprawie"

Jak podkreślono, partia "opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci". "Do takiego stanowiska skłania nas nie tylko wiara chrześcijańska. Również z naukowego punktu widzenia poczęcie to jedyny niearbitralny moment, który uznać można za początek człowieka" - dodano.

"Opowiedzenie się za życiem może się jednak łączyć z poparciem dla rozmaitych rozwiązań prawnych. Szanując zasadę wolności sumienia, Porozumienie Jarosława Gowina skupia ludzi o różnych poglądach w tej sprawie. Jedni z nas opowiadają się za istniejącym przez przeszło ćwierć wieku kompromisem. Inni popierają całkowity zakaz aborcji. Jeszcze inni uważają za niedopuszczalną tzw. przesłankę eugeniczną, uchyloną właśnie przez TK" - brzmi oświadczenie.

Jak podkreślono, "realizacja postanowienia TK powinna w maksymalnym stopniu uwzględniać dramat rodziców, zwłaszcza matek, których dzieci dotknięte są ciężkimi i nieuleczalnymi wadami rozwojowymi".

Wyższe świadczenie socjalne dla opiekuna

Porozumienie proponuje trzy rozwiązania:

Wprowadzenie zapisów prawnych, które precyzyjnie i jednoznacznie chronią dzieci z zespołem Downa, a jednocześnie uwzględniają prawo do decyzji matki w skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach nieuleczalnych wad letalnych dziecka, skazującymi je na śmierć w trakcie ciąży, lub niedługo po urodzeniu.

Radykalne podniesienie miesięcznego świadczenia socjalnego dla opiekuna niesamodzielnego dziecka niepełnosprawnego do wysokości średniego wynagrodzenia.

Utworzenie specjalnego funduszu na budowę i utrzymanie wysokospecjalistycznych ośrodków opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci oraz wsparcia dla ich opiekunów.





"Apelujemy do wszystkich ugrupowań politycznych o zachowanie powściągliwości w obliczu sporu tak głęboko dzielącego polskie społeczeństwo. Za naganne uważamy wykorzystywanie go dla doraźnych korzyści partyjnych. Stanowczo potępiamy akty agresji i wandalizmu, kierowane przez środowiska skrajne wobec Kościoła i symboli drogich Polakom od pokoleń" - brzmi oświadczenie partii.

"W obliczu globalnego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego, wywołanego pandemią, wyważone, oparte o argumenty naukowe i wolne od ideologicznych skrajności wcielenie w życie postanowienia TK będzie testem na odpowiedzialność polskiej klasy politycznej" - dodano.