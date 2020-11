Ponad setka naukowców z UJ: Wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka o osobach LGBT+ budzą nasze oburzenie

"Poglądy głoszone publicznie przez pana ministra Czarnka są nie do pogodzenia z obecnym stanem wiedzy w naukach humanistycznych i społecznych, które to nauki uprawiamy i reprezentujemy" - apelują członkowie Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oświadczenie podpisało ponad stu naukowców.

Zdjęcie Rada Wydziału Filozoficznego krytykuje działania ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka / Jacek Dominski /REPORTER /East News

"Jako uczeni nie kwestionujemy prawa władzy wykonawczej do nominowania wybranej przez siebie osoby na dowolne stanowisko. Jednak urząd Ministra Edukacji i Nauki wymaga szczególnych kompetencji intelektualnych i etycznych" - piszą przedstawiciele Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Naukowcy tej najstarszej krakowskiej uczelni oświadczają, że wypowiedzi ministra edukacji nauki Przemysława Czarnka o osobach LGBT+ budzą ich szczególny niepokój i oburzenie. "To wypowiedzi o nas samych, gdyż to wśród naszych studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, pracowniczek i pracowników są lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i inne identyfikujące się jako LGBT+. Razem i na równi tworzymy wspólnotę akademicką i solidarnie będziemy bronić wolności i godności każdej i każdego spośród nas" - czytamy w stanowisku podjętym przez Radę Wydziału Filozoficznego UJ.



Uczeni zwracają uwagę na obraźliwie wypowiedzi ministra o "osobach nieheteronormatywnych; odmawiające im godności ludzkiej" i aprobowanie przez niego "kar cielesnych w wychowaniu dzieci, co jest sprzeczne nie tylko z normami etycznymi, ale też z obecnym stanem wiedzy pedagogicznej i psychologicznej".



Wypowiedzi antysemickie, antyukraińskie i seksistowskie

Krytykują także zapowiedź ministra edukacji i nauki "pilnej" rewizji treści programowych w nauczaniu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, tak aby owe treści odpowiadały jednej wizji najnowszych dziejów Polski.



"Minister Czarnek publicznie podważa autonomię uczelni i diagnozuje sytuację w polskich uczelniach wyższych jako dyktaturę poglądów lewicowoliberalnych, na którą jego zdaniem "nie ma zgody". Należy się obawiać, że ów brak zgody przełoży się na działania administracyjne, finansowe i kadrowe, które będą sprzeczne z ideą wolności badań naukowych i autonomii uniwersytetu" - uważają naukowcy.



Zwracają także uwagę, że - ich zdaniem - liczne wypowiedzi Ministra Czarnka mają charakter antysemicki, ukrainofobiczny i seksistowski.