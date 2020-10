Ostatniej doby strażacy przeprowadzili 2148 interwencji, z czego 153 to pożary, zaś 720 to interwencje związane z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych - poinformował we wtorek (6 października) rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.

Zdjęcie Straż pożarna; zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Rzecznik przekazał, że ostatniej doby strażacy wyjeżdżali do akcji 2148 razy, z czego 153 stanowiły pożary, 1867 miejscowe zagrożenia, a 128 tzw. alarmy fałszywe. 720 interwencji było związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych.

Najwięcej interwencji po burzach strażacy przeprowadzili w województwach: mazowieckim (281), lubelskim (105), świętokrzyskim (ponad 50), podkarpackim (ponad 50) i śląskim (ponad 50).

- Tylko na Mazowszu strażacy interweniowali prawie 300 razy - podał mł. bryg. Karol Kierzkowski z mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Dodał, że najwięcej interwencji było w Warszawie.

- Interwencje dotyczyły głównie podtopień i usuwania połamanych gałęzi oraz przewróconych drzew - podkreślił strażak.

Pożar po uderzeniu pioruna

W pożarach, które miały miejsce ostatniej doby zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych. 13 ofiar śmiertelnych i 131 rannych zanotowano w tzw. miejscowych zagrożeniach. W miejscowości Kozinki (pow. radomski) od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze domu. Rzecznika komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztofa Batorskiego przekazał, że w zdarzeniach związanych z pogodą nikt nie ucierpiał.

W Olsztynie trwa dogaszanie pożaru zakładu obróbki metali. W pożarze hali ranna została jedna osoba.