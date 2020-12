Plus - zgodnie z zapowiedziami - uruchomił w listopadzie w całym kraju kolejne stacje 5G. Tym samym obecnie już ponad 5,2 mln ludzi może korzystać z prawdziwego 5G w Plusie. Łącznie w zasięgu sieci 5G Plusa 2600 MHz TDD w 2021 roku znajdzie się ponad 150 miejscowości i ponad 11 mln mieszkańców Polski.

Zdjęcie Ponad 5,2 miliona mieszkańców Polski w zasięgu 5G Plusa na koniec listopada /Polkomtel /materiały prasowe

W maju tego roku, wraz ze startem pierwszej komercyjnej sieci 5G w Polsce, Plus udostępnił 5G w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Pod koniec listopada we wszystkich tych miastach oraz kilkudziesięciu nowych miejscowościach zostały uruchomione kolejne nadajniki, dzięki czemu już ponad 5,2 mln osób może korzystać z najnowocześniejszej w Polsce sieci 5G od Plusa.

Reklama

Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G w Plusie:

· województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce,

· województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek,

· województwo lubelskie: Biała Podlaska,

· województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,

· województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice,

· województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice,

· województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe,

· województwo opolskie: Opole,

· województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno,

· województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale,

· województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska,

· województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg,

· województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin Stare Miasto, Baranowo,

· województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław.

Aktualny zasięg 5G w Plusie można sprawdzić na: https://www.plus.pl/mapa-zasiegu.

Jednocześnie operator prowadzi intensywne prace związane z poszerzaniem zasięgu najnowszej technologii. Zgodnie z planem w przyszłym roku sieć 5G będzie składać z ponad 1700 nadajników. Dzięki temu z sieci piątej generacji w Plusie będzie mogło korzystać ponad 11 milionów osób w ponad 150 miejscowościach, w tym we wszystkich obecnych i byłych miastach wojewódzkich.

Aktualnie w Plusie trwa promocja, dzięki której każdy, kto do początku stycznia wybierze dowolny abonament otrzymuje dostęp do sieci piątej generacji na cały okres umowy. W ofercie operatora znajduje się aktualnie kilkanaście urządzeń z obsługą 5G z różnych półek - zarówno flagowce, jak też modele przystępniejsze cenowo. Dostęp do prawdziwej sieci piątej generacji pozwala cieszyć się jej możliwościami, takimi jak znacznie zwiększona szybkość pobierania danych, płynny streaming bardzo wysokiej jakości obrazu, czy komfortowe korzystanie z usług opartych o technologie VR i AR.

Kolejne technologie i częstotliwości

Plus pracuje obecnie również nad rozwojem sieci 5G przy wykorzystaniu kolejnych częstotliwości i technologii. Pozwoli to w przyszłości wzmocnić pozycję lidera 5G w Polsce i oferować go jeszcze większej liczbie klientów w jeszcze większej liczbie lokalizacji. O decyzjach i działaniach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

O technologii 5G 2600 TDD

Plus jako jedyny operator na polskim rynku przeznaczył dla działania 5G osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD, zwiększając tym samym przepustowość sieci. Rozwiązanie zastosowane w budowie sieci 5G przez operatora sieci Plus to najnowocześniejsza technologia wprowadzana na świecie. TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink.

W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G obecne wykorzystanie pasma 2600 MHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3400-3800 MHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną z możliwością łączenia pasm.