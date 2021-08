Pomylono etykiety na piwie. Miało być bezalkoholowe, było z procentami

Niewłaściwie oznakowane butelki piwa Carlsberg Pilsner Premium 500 ml zostały wycofane ze względu na błąd na linii produkcyjnej. Do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę główną - podał w piątek Główny Inspektorat Sanitarny.

Niewłaściwe etykiety sugerują, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,0 proc. obj. Etykieta tylna jest prawidłowa, zawarte na niej informacje wskazują, że jest to produkt z zawartością alkoholu - napisano w ostrzeżeniu.

Zdjęcie Piwo z niewłaściwą etykietą (Źródło: carlsbergpolska.pl) /

Ostrzeżenie dotyczy produktu o nazwie Carlsberg Pilsner Premium 500 ml. Dystrybutorem jest Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255, Warszawa.

Wycofaniu podlega piwo o numerach partii i dacie minimalnej trwałości: LPL03L/215, 30.04.22 10:14, LPL03L/215, 30.04.22 10:15, LPL03L/215, 30.04.22 10:16.

Gdzie trafiło piwo?

Carlsberg Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o pomyłce niezwłocznie poinformował odbiorcę, który otrzymał błędnie oznakowany produkt, tj. Jeronimo Martins Polska SA o konieczności zablokowania sprzedaży wadliwego towaru oraz wprowadził dodatkowe procedury kontrolne w celu wyeliminowania ryzyka ponownego błędu.

Ponadto producent zwrócił się do Jeronimo Martins Polska SA o umieszczenie w punktach sprzedaży komunikatów dla konsumentów, informujących o zaistniałej sytuacji oraz możliwości zwrotu produktu.

Zamieszczono też komunikat skierowany do konsumentów na stronie internetowej Carlsberg Polska.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.