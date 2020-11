Pomnik dzieci nienarodzonych oblany czarną farbą. Minister Wójcik interweniuje

Zdewastowany pomnik dzieci nienarodzonych na cmentarzu w Brzezówce zostanie naprawiony - zapewnił w poniedziałek minister w KPRM i wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik. Dodał, że w razie potrzeby zagwarantowane zostaną środki na naprawę figury.

Zdjęcie Pomnik oblany farbą /facebook.com

Chodzi o sprawę pomnika dzieci nienarodzonych, który znajduje się na cmentarzu w Brzezówce w gminie Hażlach na Śląsku Cieszyńskim. Nieznany sprawca, prawdopodobnie nocą z soboty na niedzielę, oblał monument czarną farbą.

Wójcik poinformował, że poprosił wicemarszałek województwa śląskiego Beatę Białowąs, żeby pojechała na miejsce i pomogła w zorganizowaniu remontu pomnika. - Jeżeli będzie potrzeba, to zbierzemy pieniądze na oczyszczenie pomnika - dodał polityk.

Minister zapowiedział też, że podjęte zostaną wszelkie środki w celu złapania sprawców dewastacji pomnika. "Obiecałem panu wójtowi, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby złapać tych, którzy to zrobili" - dodał Wójcik.

O zniszczeniu pomnika poinformował w poniedziałek wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. "Kolejna granica bezmyślności i chamstwa została przekroczona. O ile mogę zrozumieć całą złość i bezradność wobec tego, co dzieje się wokół nas. To nie mogę pojąć, komu i czemu miał służyć ten akt wandalizmu na cmentarzu komunalnym w Brzezówce. (...) Jakim trzeba być człowiekiem, aby pod osłoną nocy wylać farbę na pomnik dzieci nienarodzonych, być może niszcząc go bezpowrotnie" - napisał na swoim profilu facebookowym wójt.

Rzecznik cieszyńskiej policji asp. Krzysztof Pawlik poinformował, że funkcjonariusze badają sprawę. Prawdopodobnie we wtorek zdecydują, w jaki sposób zostanie zakwalifikowana dewastacja. Może to być zniszczenie mienia lub naruszenie miejsca kultu.