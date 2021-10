Polsko-białoruska granica. Straż graniczna: Znaleziono atrapę bomby

Polska

Na granicy z Białorusią znaleziono atrapę bomby - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna. Na to, że jest to ładunek wybuchowy wskazywać miały wystające kable i zegarek z powtarzającym się alarmem dźwiękowym - podkreślono. Do wpisu dołączono zdjęcia przedmiotu.

Zdjęcie Straż Graniczna poinformowała, że na granicy znaleziono atrapę bomby / Straż Graniczna / Twitter