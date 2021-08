Trwają konsultacje społeczne ws. zmian podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie. We wtorek premier Mateusz Morawiecki, wiceministrowie finansów oraz przedstawiciele ZUS spotkali się z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, m.in. Polskim Towarzystwem Gospodarczym, które odniosło się w specjalnym komunikacie do rządowych pomysłów.

"Kwotę wolną od podatku należy powiązać z wysokością płacy minimalnej"

"Polskie Towarzystwo Gospodarcze popiera istotną podwyżkę kwoty wolnej od podatku, zaproponowaną w Polskim Ładzie. Przedmiotowa kwota zbliżona jest do dwunastokrotności płacy minimalnej. Kwotę tę należy powiązać z wysokością płacy minimalnej i można to zrobić niedużym kosztem w odniesieniu do zmian zaproponowanych w Polskim Ładzie. Dzięki temu rozwiązaniu ciężar podnoszenia płac będzie ponoszony zarówno przez przedsiębiorców jak i administrację publiczną. Regulacja ta zabezpieczy rynek przed presją na podwyższanie płacy minimalnej oderwaną od rynkowych realiów" - czytamy w stanowisku PTG, podpisanym przez jego prezesa Tomasza Janika.



Jednocześnie organizacja zwraca uwagę, że na proponowanych zamianach podatkowych "zyska dużo mniejsza grupa pracowników, niż zakłada się w projekcie i będzie to zaledwie kilka sektorów gospodarki".



"W naszej ocenie zaprezentowane dane o wysokościach wynagrodzeń w poszczególnych sektorach gospodarki nie zgadzają się z wiedzą przedsiębiorców będących praktykami, jak również danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny" - podkreślono.



Zdaniem PTG, "to powoduje, że podniesienie progów podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku przy jednoczesnej zmianie sposobu naliczania składki zdrowotnej, tj. braku możliwości odliczania jej od PIT, zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników, spowoduje, że koszty wynagrodzeń w przedsiębiorstwach wzrosną".



"Zmiany są zbyt daleko idące"

"Sama koncepcja zniesienia możliwości odliczania składki NFZ od podatku jest słuszna. Trudno myśleć o głębszej reformie służby zdrowia w sytuacji, w której w ramach składki zdrowotnej do systemu wpływają symboliczne kwoty i NFZ musi być dotowany z innych podatków. Natomiast, w połączeniu z jednoczesnym uzależnieniem składki zdrowotnej od dochodu w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej proponowane zmiany są zbyt daleko idące. Samo zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku PIT w ogromnej części równoważy budżetowo podniesienie płacy minimalnej" - napisano.



PTG uważa, że środków do zasypania niewielkiej różnicy należy poszukać gdzie indziej. "Przede wszystkim wśród dużych firm międzynarodowych, które od wielu lat nie płacą w Polsce podatku CIT albo płacą go symbolicznie. Znane są mechanizmy optymalizacji podatkowej, które pozwalają tym firmom wykazywać notorycznie straty. Funkcjonowanie na wieloletniej stracie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Jednak jest wiele firm z kapitałem zagranicznym, które przesuwają zyski do swoich krajów macierzystych, aby tam płacić podatki. Polski budżet może na tym tracić rocznie miliardy złotych" - zaznaczono.

Rozliczanie podatku PIT przez małżonków wraz z dziećmi

Eksperci przekonują także, że należy rozważyć w Polskim Ładzie możliwość rozliczania podatku PIT przez małżonków wraz z dziećmi.



"Z raportu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że miesięczny dochód rozporządzalny na osobę maleje z każdym kolejnym dzieckiem. Obecnie mamy do czynienia z rozwiązaniem podatkowym faworyzującym rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. Mogą one rozliczać PIT z dziećmi, w sytuacji, w której małżonkowie, będący teoretycznie pod szczególną ochroną konstytucyjną państwa nie mają takiej możliwości. Wprowadzenie możliwości rozliczania PIT z dziećmi dla małżeństw, zrówna ich w prawach z rodzicami samotnie wychowującymi dzieci oraz spowoduje, że głównymi beneficjentami podwyższonej kwoty wolnej od podatku obok emerytów będą rodziny" - wyjaśniono.



PTG pozytywnie oceniło także zmiany w podatku ryczałtowym oraz inne propozycje takie jak: CIT Estoński, rozwiązania ułatwiające konsolidacje przedsiębiorstw, dotyczące inwestowania czy rynku kapitałowego. "W naszej ocenie przyczynią się one do rozwoju firm. Rozwiązania te na pewno wymagają doprecyzowania i będziemy je oceniać w toku prac" - podsumowano.