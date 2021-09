Podatkowy Polski Ład to 16,5 mld więcej w kieszeniach Polaków - przekonywał premier Mateusz Morawiecki. - Na zmianie zyska około 18 mln Polaków, a około 90 proc. wszystkich płacących podatki albo zyska, albo ta zmiana będzie dla nich neutralna - dodał.

- Dziś podatki płaci się już od kwoty 3 tys. zł w przypadku większości obywateli. Zmiana zasadnicza to poziom 30 tys. - czyli podatki w Polsce będzie się płaciło od 30 tys. zł zarobków rocznie. To dziesięciokrotnie wyższa kwota wolna od podatku - powiedział premier.

- Podnosimy drugi próg podatkowy na 120 tys. zł. Jest to instrument budowy polskiej klasy średniej - mówił Morawiecki.

- Prawie 9 mln Polaków przestanie płacić PIT, wśród nich jest 90 proc. emerytów i rencistów. Oni będą mieli obniżkę, albo zmiana będzie neutralna - stwierdził premier.

Premier zapewniał, że celem reform i Polskiego Ładu jest sprawiedliwszy system podatkowy. - Dzisiaj procentowo ci, którzy zarabiają najwięcej, płacą mniej niż ci, który zarabiają kilkakrotnie mniej. To nie jest system sprawiedliwy - mówił Morawiecki.

- Wdrażamy podatek od wielkich korporacji - ma obciążyć duże firmy międzynarodowe, kiedy nie płacą podatku CIT, albo płacą go w sposób niewielki. Wprowadzamy rozwiązania wyrównujące, które mają stanowić ochronę polskich firm - poinformował.

- W kalkulacjach dotyczących daniny od korporacji międzynarodowych, dużych, bo to przede wszystkim ich dotyczy, spodziewamy się około 2 mld zł. Trudno tutaj bardzo dokładnie prognozować, ale to będą środki, które będą przeznaczone na inwestycje, a także na politykę społeczną prowadzoną przez nasz rząd - powiedział premier.



Polski Ład. Państwo pomoże z wkładem własnym

- Chcemy zwiększyć szanse młodych, których nie stać na wkład własny, by żyli na swoim - powiedział premier, ogłaszając, że państwo zagwarantuje wkład własny dla młodych małżonków. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat.

Jak dodał premier, po urodzeniu drugiego, trzeciego i kolejnego dziecka, państwo zobowiązuje się spłacić wkład własny do pewnej kwoty.

Premier: Nowy rozdział w historii polskiego budownictwa

- Czwarta ustawa, która została przyjęta przez Radę Ministrów to budowa domów do 70 m kw. w podstawie - powiedział Morawiecki, dodając, że procedura budowy będzie bardzo prosta. - Bez książki budowy i kierownika budowy - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Jak wyjaśnił, rozpoczęcie budowy będzie wymagało zgłoszenia tylko tam, gdzie istnieje plan zagospodarowania, a gdy go nie ma, potrzebna będzie 21-dniowa procedura uzyskania warunków zabudowy.



- To nowy rozdział w historii polskiego budownictwa napisany w duchu wolności, własności i prywatności - stwierdził premier. Zwrócił uwagę, że projekt został oprotestowany przez firmy deweloperskie. - Jeśli to nie jest na rękę wielkim firmom deweloperskim, to jest na rękę ludziom - skomentował.

Polski Ład. Składka zdrowotna wyniesie 4,9 proc.

Składka zdrowotna dla podatników płacących podatek liniowy ma wynieść 4,9 proc. - zapowiedział Mateusz Morawiecki. Pierwotnie w Polskim Ładzie założono, że wyniesie ona 9 proc.

Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Wzrost nakładów na służbę zdrowia wymaga likwidacji odliczenia składki zdrowotnej od podatku - mówił premier.

- Jeszcze parę lat temu, pięć lat nakłady na służbę zdrowia wynosiły około 4,5 proc. do PKB. Dzisiaj mówimy, że za dwa lata będzie to 6 proc. do PKB, za sześć lat 7 proc. do PKB. Żeby tak się stało, to trzeba odkręcić coś, co jest anomalią, a mianowicie fakt, że prawie każdy może sobie odliczyć składkę zdrowotną od podatku - stwierdził Morawiecki.

Dodał, że nigdzie w Europie nie ma możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

- Dlatego ta dysproporcja powinna być wyrównana i dlatego to podatkowe fair play chcemy wprowadzić w ramach naszych rozwiązań, o których dzisiaj na radzie ministrów dyskutowaliśmy - podkreślił.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Oprócz kwestii podatkowych przewiduje m.in. przeznaczenie 7 proc. PKB na zdrowie; inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i możliwość budowy domu do 70 m kw. bez formalności.

