- Są takie pomysły, gdzie warto usiąść i porozmawiać o szczegółach, one są żywcem wyjęte z programu PSL - stwierdził w "Śniadaniu w Polsat News i Interii" poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak, pytany o Polski Ład.

Zdjęcie Poseł i wiceprezes PSL Dariusz Klimczak / Polsat News

Reklama

Ludowcy pozytywnie oceniają niektóre propozycje, które Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w sobotę w ramach Polskiego Ładu. Jak podkreślają, chcą rozmawiać choćby o programie mieszkaniowym czy emeryturach bez podatku, ponieważ sami zgłaszali takie postulaty już kilka lat temu.

"Pomysły żywcem wyjęte z programu PSL"

Reklama

- Są takie pomysły, gdzie warto usiąść i porozmawiać o szczegółach, one są żywcem wyjęte z programu PSL. Program mieszkaniowy, czyli m.in. zapewnienie wkładu własnego osobom, które chcą kupić mieszkanie, to jest program wcześniej prezentowany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza - przekonywał w "Śniadaniu w Polsat News i Interii" Dariusz Klimczak.



Jego zdaniem dotychczasowy program mieszkaniowy PiS jest "wielkim niewypałem". - Biorąc to pod uwagę, warto usiąść i porozmawiać - zaznaczył.

- Kolejna sprawa to emerytura bez podatku, także sztandarowy pomysł PSL, ale my w odróżnieniu od PiS nie dzielimy emerytów na tych, którzy mają emeryturę do 2,5 tys. złotych i "resztę bogaczy" - dodał.



Jak mówił, ludowcy chcą, aby każdy emeryt był zwolniony z podatku. - Warto zaznaczyć, że liczba emerytów, którzy pobierają najniższe świadczenie wzrosła za rządów PiS czterokrotnie - podkreślił, zaznaczając przy tym, że nie widzi w programie PiS konkretnego wsparcia dla osób, które zostały najbardziej poszkodowane przez pandemię, czyli m.in. osób samozatrudnionych.