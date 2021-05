Polski Ład. PiS zapowiada budowę 100 basenów i 300 boisk na wsiach i w małych miastach

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w sobotę budowę czterech tysięcy świetlic, 100 basenów oraz 300 boisk w gminach, w których ich jeszcze nie ma. Ponadto odnowionych ma zostać 3,6 tys. boisk. Inwestycje na wsiach i w małych miastach mają być prowadzone w ramach Polskiego Ładu.

Zdjęcie PiS zapowiada powstanie stu nowych basenów w małych miejscowościach / pixabay.com / pixabay.com

Wśród wielu elementów Polskiego Ładu prezes PiS wymieniał inwestycje kulturalne i sportowe na obszarach wiejskich i w małych miastach.

- To cztery tysiące świetlic, to m.in. boiska, 100 basenów i 300 boisk w tych gminach, gdzie ich dotąd nie ma, ale cały ten plan dotyczący nie tylko terenów wiejskich i małomiasteczkowych, to 3,6 tys. boisk, które będą poddane renowacji, rewitalizacji, to już niezależnie od tego plany rewitalizacyjne i wsparcie inwestycyjne dla każdej gminy - mówił w sobotę Jarosław Kaczyński.

80 proc. dofinansowania dla samorządów

Jak czytamy w nowym programie, rząd chce "wspierać modernizację 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness" oraz "zwiększyć do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów". Plan zakłada także "rewitalizację lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej".