Polski Ład może obowiązywać od przyszłego roku. "Jesteśmy zdeterminowani"

W środę premier rozmawiał z ministrami: zdrowia, infrastruktury, finansów i rodziny o realizacji Polskiego Ładu.



- Większość projektów ustaw, które są kluczowe dla Polskiego Ładu już w tej chwili są wpisane do wykazu legislacyjnych prac rządu. Te duże, kluczowe - jak system podatkowy, jak kapitał opiekuńczy - są przedmiotem konsultacji społecznych - mówił Müller na briefingu prasowym po spotkaniach premiera z ministrami.



"Jasna determinacja"

- Jest nasza jasna determinacja, aby większość z tych projektów mogła trafić najpóźniej we wrześniu do obrad sejmowych, aby możliwie szybko były przyjęte i mogły wejść w przyszłym roku w życie - dodał.



Rzecznik poinformował, że Morawiecki rozmawiał z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem m.in. na temat programu budowy dróg krajowych, a z minister rodziny Marleną Maląg omówiono kwestie związane z kapitałem opiekuńczym, a także polityką mieszkaniową.

Jak poinformował Piotr Müller rząd chce, by kluczowe projekty związane z Polskim Ładem zostały przyjęte jeszcze w tym roku, tak aby większość z nich mogła zacząć obowiązywać od przyszłego roku.



Spotkania z premierem

W środę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. - Oprócz kwestii związanych z programem Profilaktyka 40 plus, który już obowiązuje, była również rozmowa nt. aktualnej sytuacji epidemicznej plus program szczepień - powiedział rzecznik rządu.



Dodał, że spotkanie, z udziałem również szefa KPRM Michała Dworczyka, trwało godzinę. Poruszono też tematy przeglądu możliwości szpitali przed ewentualną czwarta falą epidemii koronawirusa oraz możliwości dalszych zachęt do szczepień. Dodał, że ten narzędzia zachęcające do szczepień zostaną przedstawione na koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia.



Następnie - mówił Müller - premier spotkał się także m.in. z ministrem finansów "w celu omówienie aktualnych konsultacji społecznych, które rozpoczęły się w zakresie reformy systemu podatkowego".



Zapowiedział, że w najbliższym czasie bardzo mocno włączone w konsultacje zostaną wszystkie środowiska zainteresowane projektem zmian. - Najbliższy czas będzie przeznaczony na konsultacje społeczne. Zresztą też zapadła kierunkowa decyzja, żeby te konsultacje, gdy będzie to tylko niezbędne przedłużyć. One aktualnie są dwutygodniowe, ale najprawdopodobniej zostaną przedłużone do pięciu tygodni, tak aby wszyscy przedstawiciele różnych środowisk mogli się wypowiedzieć - powiedział rzecznik rządu.