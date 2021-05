- Większość społeczeństwa zyska na Polskim Ładzie, to ponad 18 mln osób - powiedział w programie "Graffiti" na antenie Polsat news wiceminister funduszy Waldemar Buda. Jak dodał, osoby o zarobkach wyższych niż 10 tys. zł brutto miesięcznie będą płacić "lekko więcej".

Zdjęcie Waldemar Buda w programie "Graffiti" / Polsat News

Reklama

Zdaniem wiceministra większość Polaków pozytywnie odczuje zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu, którego założenia najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy ogłosiły w sobotę.

Reklama

- To przełoży się na poczucie sprawiedliwości, że redystrybucja podatków będzie czytelniejsza i uczciwsza - dodał Buda.

Zapytany przez Grzegorza Kępkę, o jaką dokładnie część społeczeństwa chodzi, odpadł że "w zależności od grupy". - W różnych segmentach wygląda to inaczej, np. wśród osób zarabiających do 20 tys. zł czy do 10 tys. zł - przypomniał.

Dodał, że dla osób o zarobkach do 10 tys. zł miesięczne proponowane przez władze rozwiązania są "korzystne lub neutralne". Przyznał jednak, że osiągający wyższe pensje będą płacić "lekko więcej", biorąc pod uwagę m.in. wyższy próg podatkowy i liniową składkę zdrowotną.

- Ktoś zarabiający 100 tys. zł płaci obecnie około 380 zł składki zdrowotnej. To niewiele więcej niż u kogoś otrzymującego dziś 2,8 tys. zł - mówił Buda w Polsat News.

Czytaj więcej w serwisie polsatnews.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Buda w "Graffiti" o Nowym Ładzie: Ci, którzy zarabiają więcej, będą płacić lekko więcej Polsat News