Polski Ład. Dworczyk: Recepta na wyjście z sytuacji pocovidowej

- Polski Ład jest receptą na wyjście z sytuacji pocovidowej. To również plan na to, by Polska doszusowała do poziomu dochodów innych krajów Europy Zachodniej - powiedział w Wałbrzychu Michał Dworczyk. Szef KPRM mówił o rozwiązaniach w nowym programie Zjednoczonej Prawicy.

- Rozwiązania, które są zawarte w Polskim Ładzie będą korzystne bądź neutralne dla 90 proc. podatników. Te rozwiązania pozwolą nam dać impuls gospodarce, który tak jest potrzebny po epoce Covid - mówił Dworczyk.



Szef KPRM zapowiedział, że parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy z woj. dolnośląskiego w najbliższych dniach przedstawią "Dolnośląski Ład". - Dokument, który będzie zestawem konkretnych projektów i rozwiązań dla naszego regionu - dodawał.



Na konferencji prasowej Dworczyk poinformował też o opóźnionych dostawach szczepionek firmy AstraZeneca. Oznacza to, że niektórzy pacjenci zostaną zaszczepieni w późniejszym terminie niż zakładano.





Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

- Duża część Polaków, tych mniej zarabiających albo mających nie takie wysokie emerytury, ale także te, które uchodzą za dość przyzwoite, będzie miała po prostu więcej pieniędzy, bo 30 tysięcy złotych wolnych od podatku - mówił w Radiu Olsztyn prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Wicepremier przyznał, że jeżeli program zostanie wykonany, to "Polska będzie inna niż w tej chwili".