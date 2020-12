​Polsat News najlepszy w Wigilię

W czwartek 24 grudnia widzowie w grupie wiekowej 16-49 spośród stacji informacyjnych najchętniej oglądali Polsat News. Stacja uzyskała dwukrotnie większe udziały od TVP Info.

Zdjęcie Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski /Polsat News

Polsat News 24 grudnia uzyskał aż 2,01 proc. udziałów w grupie 16-49, ciesząc się największym zainteresowaniem widzów w tej grupie wiekowej. Polsat News odnotował w Wigilię aż dwukrotnie wyższe udziały od TVP Info. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazło się TVN24.

W grupie wszystkich badanych Polsat News cieszył się również dużym zainteresowaniem. Stacja informacyjna Grupy Polsat uzyskała tutaj udziały na poziomie 2,16 proc.

Wśród abonentów Cyfrowego Polsatu Polsat News był niekwestionowanym liderem wśród stacji informacyjnych - 5,15 proc. w grupie wszystkich badanych i 4,52 proc. w grupie komercyjnej.

Do najchętniej oglądanych programów tego dnia należało m.in. główne wydanie "Wydarzeń" oraz "Gość Wydarzeń" prowadzone przez Dorotę Gawryluk, a także koncerty kolęd emitowane tego dnia na antenie stacji.

