Polsat Go jest dostępny pod adresem www.polsatgo.pl, a aplikację można pobrać z:

Polsat Go jest dostępny także na telewizorach Smart TV, Android TV i Apple TV.

"Polsat Go to całkowicie nowy internetowy serwis i aplikacja z treściami wideo dostępny dla wszystkich i bez żadnych opłat. Dzięki Polsat Go internauci mają łatwy i wygodny dostęp do programów z różnych anten Telewizji Polsat, w każdym miejscu i o każdej porze i na wybranym przez siebie urządzeniu" - mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus

"Jeśli ktoś będzie szukał swoich treści, które dotychczas mógł oglądać bezpłatnie w Ipli, to znajdzie je właśnie w Polsat Go" - dodaje Stanisław Janowski.

Od dzisiaj, wpisując adres polsatgo.pl lub też pobierając aplikację na urządzenia mobilne czy telewizory, użytkownicy przeniosą się do świata najlepszych produkcji. Polsat Go to nowoczesny, wygodny serwis typu VOD, w którym online, bezpłatnie w modelu z reklamami można obejrzeć treści Telewizji Polsat - najlepsze seriale czy programy rozrywkowe, sport i informacje, a także kanały "na żywo" - Polsat oraz TV4. Dodatkowo w ofercie znajduje się kilkaset pozycji filmowych polskiego kina. To wszystko z możliwością kontynuacji oglądania na różnych urządzeniach dla zalogowanych użytkowników. W ramach jednego konta można utworzyć w serwisie wiele profili.

"Zaletą Polsat Go jest przemyślany i wygodny interfejs aplikacji na wszystkich urządzeniach. Nasi użytkownicy zmieniając ekrany podczas oglądania ulubionego serialu nie będą mieli żadnego problemu z jego odnalezieniem - lista ‘Oglądaj dalej’ na ekranie głównym podpowie od razu jaki odcinek kontynuować. Polsat Go umożliwia współdzielenie konta z naszymi bliskimi - w ramach jednego konta można mieć aż 5 profili. Każdy z inną nazwą i grafiką. Profil ma oddzielne spersonalizowane listy - Oglądaj dalej, Moja lista, Polecane dla Ciebie. Korzystanie z Polsat Go będzie przyjemne i proste dla każdego widza" - mówi Grzegorz Janczura, Dyrektor Pionu Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.

Serwis Polsat Go został w pełni zaprojektowany przez Departament Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.

Serwis jest dostępny na terenie Polski.