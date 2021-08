Polsat Go to nowy serwis w internecie, który zaoferuje bezpłatnie najlepsze treści Telewizji Polsat w modelu reklamowym.

Obydwa serwisy będą proste w obsłudze, zyskają nowe funkcje oraz nowoczesną i przejrzystą szatę graficzną.

Polsat Box Go - zastąpi Cyfrowy Polsat Go i Iplę, model abonamentowy, bez reklam.





Polsat Go - nowy serwis i aplikacja z programami Telewizji Polsat, model bezpłatny z reklamami.

"Nasi klienci i widzowie chcą mieć swoje treści i dostęp do nich "tu i teraz", chcą mieć ich pełen wybór, korzystać z nich gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcą. Polsat Box Go i Polsat Go to dwie świetne aplikacje i serwisy, z bardzo bogatą ofertą do oglądania, nowymi funkcjami, bardzo prostym, przyjaznym wyglądem i wygodne w korzystaniu. ‘Go’ w nazwie oznacza, że możesz oglądać swoje ulubione treści, gdzie chcesz i kiedy chcesz, bo są dla Ciebie dostępne online" - mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.

Polsat Box Go - serwis i aplikacja online - zastąpi Iplę i Cyfrowy Polsat Go - od września 2021



Polsat Box Go to szeroki wybór treści online i dostępu do nich - ponad 100 kanałów TV, sport, filmy, seriale, rozrywka, informacje, bajki - wszystko w jednym miejscu, dostępne wszędzie, w dowolnym czasie i na wybranym urządzeniu. Polsat Box Go będzie oferował odpłatnie i bez reklam treści Grupy oraz producentów i nadawców zewnętrznych. Abonenci platformy Polsat Box (czyli wcześniej Cyfrowego Polsatu) w ramach posiadanych pakietów telewizyjnych i ofert będą mieli dostęp do Polsat Box Go bez dodatkowych opłat. Dotychczasowi posiadacze płatnych pakietów w Ipli i CP Go, będą mieli je nadal dostępne w ramach Polsat Box Go. Dostęp do oferty kilku prostych pakietów będzie mógł wykupić każdy chętny, nawet niebędący abonentem Polsat Box.

Nowe funkcje i wygląd Polsat Box Go

Polsat Box Go będzie miał nowe funkcje i nowy, przejrzysty wygląd. Będzie prosty, intuicyjny i wygodny w obsłudze.

Serwis prostszy w obsłudze z nową, przejrzystą szatą graficzną.





Nowy system rekomendacji treści. Teraz jeszcze bardziej dopasowane propozycje filmów i seriali.





Profile użytkowników - każdy z domowników może mieć własne subkonto.





Dostęp offline. Wybrane treści można pobrać na telefon lub tablet i oglądać później bez użycia internetu.





Funkcja Chromecast i AirPlay dla VOD oraz kanałów TV - możliwość wyświetlania na telewizorze tego samego, co ogląda się np. na smartfonie.





Dane do logowania z zastąpionych serwisów (Ipli i CP Go) - zarówno login, jak i hasło - pozostaną bez zmian.

"Projektując funkcjonalności i wygląd Polsat Box Go zebraliśmy najważniejsze pytania i sugestie użytkowników Ipli i CP Go, jak i uwagi odnośnie innych serwisów działających na rynku. Całkowicie przebudowany, udoskonalony serwis i aplikacja są odpowiedzią na potrzeby oraz wymagania klientów i widzów. Polsat Box Go będzie taki, jaki chcą - wiele funkcji, ale jednocześnie łatwość obsługi, bardzo prosty interfejs i przyjazny wygląd. Najlepsze treści i dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie na wybranym urządzeniu" - mówi Grzegorz Janczura, Dyrektor Pionu Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.

Polsat Box Go będzie dostępny pod adresem polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS) i telewizorach Smart TV, Android TV, Apple TV, a także na dekoderach. W przypadku Ipli konieczne będzie pobranie nowej aplikacji Polsat Box Go, a Cyfrowy Polsat Go zaktualizuje się automatycznie do wersji Polsat Box Go. Aplikacje będą dostępne w sklepach Google Play, App Store, AppGallery i Smart TV od września 2021.

Polsat Go - nowy serwis i aplikacja z treściami Telewizji Polsat - od sierpnia 2021

Polsat Go to nowy serwis i aplikacja, dzięki którym będzie można oglądać treści Telewizji Polsat bezpłatnie w modelu z reklamami. Użytkownicy znajdą w Polsat Go bez żadnych opłat najlepsze treści znane z kanałów Telewizji Polsat. Dzięki temu wszystkie wyemitowane odcinki i sezony ulubionych seriali i programów dostępne będą w jednym serwisie, z którego można korzystać na wielu urządzeniach - komputerach, smartfonach, tabletach oraz telewizorach. Serwis Polsat Go wystartuje w sierpniu.

"Polsat Go powstaje dla widzów - będą mieli dostęp do programów z różnych anten Telewizji Polsat, gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcą. Otrzymają pełen wybór, a my zapewnimy im najlepsze treści - filmy, seriale, programy rozrywkowe znane z naszych kanałów. To ogromna zmiana dla nas - widzowie będą mogli oglądać nasze programy już nie tylko w telewizji, ale także w internecie, w specjalnej, nowej aplikacji i w serwisie Polsat Go, stworzonych wyłącznie dla treści z anten Telewizji Polsat" - mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus.

Nowy serwis Polsat Go będzie dostępny pod adresem polsatgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS) i telewizorach Smart TV, Android TV i Apple TV. Nowe aplikacje będą dostępne w sklepach Google Play, App Store, AppGallery i Smart TV.