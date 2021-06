Politycy napisali list do premiera. Chodzi o energię atomową

Politycy chcą debaty w sprawie elektrowni atomowej w Polsce. W związku z tym napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Pod apelem znalazły się podpisy polityków KO, Lewicy, Konfederacji i Solidarnej Polski. Jak sami twierdzą, jest to przykład ponadpartyjnej współpracy we wspólnym celu.

