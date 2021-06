Polacy o powrocie Tuska do krajowej polityki. Wyniki sondażu

Polska

​42,5 proc. badanych uważa, że ewentualny powrót byłego premiera Donalda Tuska nie pomoże Koalicji Obywatelskiej - wynika z sondażu IBRIS dla Radia Zet. Natomiast 34,9 proc. jest zdania, że włączenie się Tuska na nowo do polskiej polityki przyczyni się do wzrostu poparcia KO. Co około piąty z badanych nie ma na ten temat zdania.

Zdjęcie Donald Tusk; zdj. ilustracyjne / Andrzej Hulimka/Reporter / East News